De Gaulle : Une vente pour l’Histoire !

La maison de vente aux enchères Artcurial organisait le 16 décembre 2024, une vente exceptionnelle et inédite en France des écrits et souvenirs personnels du général de Gaulle provenant de la succession de l’amiral Philippe de Gaulle. Ce fut un joli succès.



Gants blancs & pluie de préemptions ce lundi 16 décembre. Artcurial présentait pour la toute première fois aux enchères les écrits et souvenirs personnels du général de Gaulle provenant de la succession de son fils, l’amiral Philippe de Gaulle. Dirigée par Stéphane Aubert, la vente a totalisé 5,6 M€ / 5,8 M$ frais inclus, dont une partie sera reversée à la Fondation Anne de Gaulle.

135 préemptions

Avec 100% des lots vendus, la vacation a été saluée par 135 préemptions et achats muséaux de la part des plus prestigieuses institutions publiques françaises dont la BnF, les Archives Nationales, le Musée de l’Armée, le Ministère des Armées, celui des Affaires étrangères ou encore le Musée de l’ordre de la Libération.

Une lettre de Churchill

Plusieurs correspondances entre Churchill et de Gaulle jalonnent la vente, dont une lettre manuscrite signée par Churchill en tant que Premier ministre (lot 257), adjugée à 107 584 €. L’édition originale des Mémoires de Guerre, imprimée spécialement pour de Gaulle et offerte à sa femme Yvonne (lot 269), s’envole à 76 458 €.

Parmi les objets marquants, le coq en cristal de Baccarat du Général (lot 192) est adjugé à 65 600 €. Une lettre de Joséphine Baker adressée à de Gaulle en 1947 et signée « Votre fidèle et sale Gaulliste soldat Joséphine Baker » (lot 201) ainsi qu’une lettre destinée à la sœur de Jean Moulin (lot 204) atteignent chacune 26 240 €.

Enfin, l’enchère la plus élevée revient à la montre LIP Calibre R 27 « Patent Pending » portée par le général (lot 318), qui établit un record mondial pour une montre LIP aux enchères, atteignant 537 920 €.