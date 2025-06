Le manuscrit original de l’Appel du 18 juin aux Archives nationales

Ce jeudi 12 juin, chez Artcurial, les enfants de l’amiral Philippe de Gaulle ont remis aux Archives nationales près de 1 300 documents manuscrits ou dactylographiés ayant appartenu à leur grand-père, le général de Gaulle.

Parmi cet ensemble d’une grande diversité et d’une forte valeur historique figure l’un des documents les plus emblématiques de l’Histoire de France : le manuscrit original de l’Appel du 18 juin 1940, rédigé à Londres par le général de Gaulle. Ce document avait été présenté pour la première fois au public en décembre dernier chez Artcurial, en parallèle de la vente aux enchères De Gaulle – Une succession pour l’Histoire.

À propos du manuscrit original de l’Appel du 18 juin 1940

Le 17 juin 1948, après avoir appris la démission du gouvernement de Paul Reynaud le Général de Gaulle refuse de se résigner et s’envole pour Londres, emportant avec lui le destin de la France. Le Général et son aide de camp, le lieutenant Geoffroy de Courcel, travaillent à la rédaction d’un discours qui sera radiodiffusé, avant qu’il ne soit tapé à la machine par la jeune Élisabeth de Miribel.

Malgré l’opposition du cabinet britannique, qui juge l’intervention prématurée, de Gaulle parvient à obtenir un accord in extremis. Le manuscrit, copieusement corrigé, laisse apparaître la version originale. Cet appel historique, prononcé par le Général à la BBC, incarne la flamme de la Résistance française et témoigne de sa vision stratégique quant à l’issue du conflit et à la dimension mondiale de la lutte.

Le texte est accompagné d’un mot d’Yvonne de Gaulle, écrit sur l’une de ses cartes de visite : Manuscrit de l’appel 18 juin… Ce manuscrit m’a été remis par le Général à Londres, le 19 juin 1940. Il m’a dit de le conserver précieusement. Si je réussis, il fera partie du patrimoine de nos enfants.

Près de 1300 documents historiques

Les enfants de l’amiral Philippe de Gaulle ont également remis près de 1 300 pages manuscrites ou dactylographiées de leur grand-père, le général de Gaulle.

Parmi cet ensemble : le manuscrit du discours du 2 juillet 1940, celui intitulé « Je me déclare Français libre », la lettre de réponse du général de Gaulle à l’ordre de rentrer en France donné par le général Weygand en juin 1940, ou encore un ensemble de brouillons et manuscrits pour des conférences, à l’image de celle intitulée « Nous mourrons tous inconnus » ou celles données à l’école de Saint-Cyr sur l’histoire militaire.

Citons encore les feuilles préparatoires pour le livre Le Soldat, un projet du Maréchal Pétain auquel l’officier de Gaulle a contribué, mais qui n’a jamais été publié.