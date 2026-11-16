La réalisatrice japonaise Mipo O signe un film sensible et délicat sur la surdité et la différence.

C’est par quelques instants de silence que s’ouvre le film de la cinéaste japonaise Mipo O, « Fais-moi un signe » (sortie le 18 novembre). C’est en silence qu’un homme travaille sur un chantier naval, repeignant un bateau ; en silence dans sa tête puisque cet homme est sourd. A l’heure de la pause, l’heureux papa d’un bébé tout neuf file sur son vélo rejoindre la maison, où le bout d’chou fait la joie de la famille et des grands-parents.

Sourde elle aussi, la maman ne perçoit pas son enfant pleurer, Dai, un garçon entendant, lui, qui va très vite apprendre le langage des signes afin d’échanger avec ses parents et servir d’interprète avec le monde des adultes. Inspiré de l’histoire familiale de Dai Igarashi, qui en a fait le récit dans un livre, le film évoque le regard évolutif et le jugement que ce fils porte sur ses parents (joués par des acteurs réellement sourds), qui n‘entendent pas non plus les klaxons des voitures.

En grandissant, Dai va en effet prendre conscience que, pour les autres, il est ce « pauvre garçon dont les parents sont sourds ». Effectivement, par rapport aux autres parents, « normaux » eux, ils sont « bizarres » ce père et cette mère qui n’entendent et ne parlent pas. Au point d’éviter qu’ils ne soient présents à la journée portes ouvertes de l‘école. Si d’abord l’enfant dévoué souffre pour eux de l’inadaptation de ses parents à la vie, la société, l’ado ingrat est ensuite « dégoûté » d’être né dans une famille d’handicapés, avec toutes les complications quotidiennes que ça implique, jusqu’à avoir honte d’eux et de leur différence.

L’humanité d’un récit

Quittant la maison familiale, où vivent aussi les grands-parents dont un saugrenu papy yakuza, le jeune adulte part à Tokyo, vivant de petits boulots avant de devenir rédacteur. Restés dans leur province, lui envoyant des colis, les parents se languissent et attendent que le fiston leur fasse un signe. Et c’est donc loin d’eux que Dai va se rendre compte de son propre comportement, égoïste, apprenant qu’il fait partie des 2000 CODA au Japon (Child Of Deaf Adult), un de ces enfants entendants nés de parent sourd.

Si « Coda » est aussi le titre du remake américain de « La Famille Bélier » d’Eric Lartigau, plusieurs films récents ont eux aussi évoqué la surdité, « Love Life » de Kôji Fukada au Japon, le film espagnol « Sorda » d’Eva Libertad, ou encore « Elle entend pas la moto » documentaire de Dominique Fischbach. « Fais-moi un signe » a en commun avec ces longs-métrages de traiter le sujet avec sensibilité et délicatesse. Née au Japon dans une famille d’origine coréenne, la réalisatrice Mipo O a ressenti cette différence dans sa jeunesse, puis a été sensibilisée par la perte d’audition de sa nièce. Et c’est avec beaucoup d’humanité qu’elle a composé ce récit, sur le handicap et l’altérité auxquels la société japonaise fait toujours la sourde oreille.

Patrick TARDIT

« Fais-moi un signe », un film de Mipo O (sortie le 18 novembre).