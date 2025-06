Dans cette sympathique comédie « sociale et contemporaine » de Fabienne Godet, Salif Cissé incarne le sosie vocal d’un écrivain joué par Denis Podalydès. C’est avec l’aide du chanteur et imitateur Michael Gregorio que les comédiens ont été mis sur la bonne voix.

Prix du Public au Festival de l’Alpe d’Huez, « Le Répondeur » réalisé par Fabienne Godet (sortie le 4 juin) avait reçu également un bon accueil public aux Rencontres du Cinéma de Gérardmer. Cette sympathique comédie « sociale et contemporaine » est l’adaptation d’un roman de Luc Blainvillain. « L’idée est venue du producteur Bertrand Faivre qui a lu le livre, c’est un sujet qui me faisait sortir de ma zone de savoir-faire », confiait dans les Vosges la cinéaste, qui avait jusqu’alors plutôt tourné des documentaires et des drames.

L’idée du livre et donc du scénario est effectivement originale : Pierre Chozène, un écrivain célèbre joué par Denis Podalydès, propose à Baptiste, un jeune imitateur doué incarné par Salif Cissé, de l’embaucher pour le remplacer au téléphone et répondre à sa place à tous ses appels, fille, ex-femme, éditeur, journaliste, maîtresse… « Je veux qu’on me foute la paix », affirme le Prix Goncourt, qui veut se consacrer entièrement à son nouveau livre, se débarrasser d’une contrainte, récupérer du temps, se décharger du quotidien.

Et enfin « s’abstraire du monde »

Une proposition qu’accepte finalement Baptiste, qui galère entre un one-man-show dans un comedy club et un job dans une plateforme à vendre des assurances pour chien. L’artiste qui cherche à se faire voir va donc permettre à l’écrivain de se cacher, de « s’abstraire du monde ». Aidé des fiches préparées par Pierre, Baptiste travaille la voix de son modèle, le répondeur vivant prend les très nombreux appels et improvise parfois. « Baptiste réinvente et pousse plus loin le personnage qu’on lui a confié », précise Fabienne Godet, qui évoque dans ce film notre addiction aux nouvelles technologies de communication.

Evidemment source de quiproquos, cette situation amène la doublure vocale à faire bouger son double, à le « réveiller », le sortir de sa vie bien tranquille, et même le rabibocher avec la femme qu’il aime (Clara, jouée par Aure Atika). A son tour, Baptiste se fait passer pour un autre afin d’approcher Elsa, la fille de l’écrivain (Clara Bretheau). « Ce que les gens peuvent faire avec leur voix, c’est déroutant, ça fait peur », confiait à Gérardmer Salif Cissé, qui tient dans « Le Répondeur » son premier grand rôle au cinéma : « Ca m’a fait autant peur que ça m’a excité, en tant que comédien on a envie de se frotter à des rôles difficiles ».

« Une performance vocale exceptionnelle »

C’est avec l’aide de plusieurs imitateurs, dont Michaël Gregorio, que les comédiens ont été mis sur la bonne voix, celui-ci ayant participé au projet dès le scénario. « Michaël a un niveau d’exigence de dingue, j’ai eu la chance de rencontrer un des plus grands imitateurs de voix chantées », reconnait Fabienne Godet, qui a dû superviser un important travail de montage son, pour « fusionner » les voix de Denis Podalydès et Salif Cissé, et caler le play-back des chansons.

C’est ainsi la voix de Gregorio qu’on entend notamment sur la chanson de fin, « Moonlight in Vermont » : « C’est une performance vocale exceptionnelle que fait Michaël Gregorio sur scène puisqu’il alterne voix d’homme et voix de femme », précise la réalisatrice, en l’occurrence les voix de Frank Sinatra et Ella Fitzgerald.

« Je sais un peu chanter mais je ne suis pas chanteur, l’idée était de rendre le résultat bluffant, j’ai dû apprendre et je me cale sur les chansons au souffle près », assure Salif Cissé qui, à choisir, aimerait « être le répondeur de Kylian Mbappé ».

Patrick TARDIT

« Le Répondeur », un film de Fabienne Godet, avec Denis Podalydès et Salif Cissé (sortie le 4 juin)