Schéma répétitif de fureur et de violence, on pressent assez facilement que ce drame social de Francesco Costabile, primé au Festival de Villerupt, ne peut que mal finir.

Gigi et Alessandro, deux petit frangins, se cachent dans un placard quand des cris et des coups résonnent dans la maison familiale. Dès l’ouverture, on suppose que « Familia » (sortie le 23 avril), film de Francesco Costabile, sera un parcours éprouvant pour ses personnages. Présenté en avant-première aux Rencontres du Cinéma de Gérardmer, ce long-métrage avait auparavant été récompensé au Festival du Film Italien de Villerupt, d’un Prix du Public et d’une Mention spéciale du Jury.

Tiré d’un livre de Luigi Celeste, « Non sarà sempre cosi » (« Il n’en sera pas toujours ainsi »), ce film est malheureusement « inspiré de faits réels » et « fidèle à la réalité » estime l’auteur, qui avait raconté son histoire et celle de sa famille. Une « Familia » décomposée par la violence d’un père et mari (joué par Francesco Di Leva). Alors que celui-ci va sortir prochainement de prison, son épouse angoissée, Licia (Barbara Ronchi), fait changer les serrures de la maison, et supprimer son époux du livret familial.

Peine perdue, un tour à la fête foraine avec ses jeunes garçons, et le voici de retour dans la place. A l’école, on suggère à Licia de porter plainte : « Il me tuera », répond-elle, terrorisée. Elle accepte pourtant, une mesure d’éloignement est prononcée contre le mari violent, mais les enfants sont retirés à leur mère, impuissante et malheureuse. Une dizaine d’années plus tard, on les retrouve tous les trois ensemble, alors que l’un des fils, Gigi (Francesco Gheghi), a mal tourné : embrigadé chez les fachos, il passe par la case prison après une bagarre sanglante.

Mêmes erreurs, mêmes fureurs

Surprise au parloir, c’est son père qui lui rend visite, une amorce pour préparer son retour au sein de ce qu’il considère comme « sa » famille. « J’ai changé », promet-il à sa femme, qui accepte malgré tout son retour à la maison. Mais bien sûr que non, il n’a pas changé, l’homme est toujours aussi toxique et dangereux. Pire, dans un même schéma répétitif, son fils Gigi (Luigi, l’auteur du livre) répète les mêmes erreurs, les mêmes humeurs, les mêmes fureurs, les mêmes violences.

Ce film social de Francesco Costabile a évidemment pour objet de sensibiliser sur les drames familiaux, mais son récit malheureusement si classique s’étire en longueur ; d’autant qu’on pressent assez rapidement que cette histoire ne peut évidemment et forcément que mal finir.

Patrick TARDIT

« Familia », un film de Francesco Costabile (sortie le 23 avril).