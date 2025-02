Festival de Gérardmer : distribution des prix

Le Jury de la 32ᵉ édition du Festival international du film fantastique de Gérardmer, présidé par Vimala Pons, entouré de Vladimir Cauchemar, Jérémy Clapin, Clotilde Hesme, William Lebghil, Caroline Poggi & Jonathan Vinel a décerné les prix.



Soutenu par la Région Grand Est

IN A VIOLENT NATURE de Chris Nash (Canada)

(distribution France : Mediawan Rights / Insomnia )

Disponible le 1er mars 2025 sur Insomnia

RUMORS de Guy Maddin, Evan Johnson & Galen Johnson (Allemange & Canada)

(distribution France : Potemkine & ED Distribution) Sortie : 7 mai 2025

EXHUMA de Jang Jae-Huyn (Corée du Sud)

(distribution France :The Jokers Films)

Sortie française : Prochainement

THE WAILING de Pedro Martín Calero (Argentine, Espagne, France)

(distribution : Paname Distribution) Sortie française : 7 mai 2025

ODDITY de Damian McCarthy (Irlande & États-unis) (distribution : Mediawan rights / Insomnia)

Disponible le 3 février 2025 sur Insomnia

Le Jury courts métrages de la 32ᵉ édition du Festival international du film fantastique de Gérardmer, présidé par Emma Benestan, composé d’Olivier Afonso, Emma Chevalier,

Théo Cholbi et Tiphaine Daviot a décerné le prix suivant :

LES LIENS DU SANG de Hakim Atoui (France & Belgique) (distribution France : Manifest)

INSOMNIA, un service de streaming Mediawan offre la diffusion en 2025 du Grand Prix du court métrage. BLACK SWAN TALES, producteur de films de genre du Groupe Mediawan accompagnera le développement du projet en long métrage.

Pour la huitième année consécutive, la sélection des films en compétition du 32ᵉ Festival international du film fantastique de Gérardmer sera reprise à la Cinémathèque française du mercredi 5 février au dimanche 9 février.

Projection du GRAND PRIX, IN A VIOLENT NATURE de Chris Nash le 5 février à 20h en Salle Henri Langlois.

Le palmarès 2025

#Gérardmer2025

Palmarès du festival du Film fantastique de Gérardmer.

Grand Prix pour IN A VIOLENT NATURE de Chris Nash (Canada).

Deux récompenses pour THE WAILING de Pedro Martín Calero (Argentine, Espagne, France) Prix du jury jeunes et Prix de la Critique @FestGerardmer pic.twitter.com/rrBftgLV4T

