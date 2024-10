Le film de Hanna Slak est un drame familial psychologique, où la relation tumultueuse entre une mère et son fils adolescent est aussi tempétueuse qu’en Bretagne.

« Pas un mot » ou si peu ne s’échange dans le film de Hanna Slak qui porte ce titre (en salles depuis le 9 octobre), et fut présenté en avant-première aux Rencontres du Cinéma de Gérardmer. Pas un mot effectivement, ou si peu, entre Nina une cheffe d’orchestre réputée (jouée par la troublante actrice Maren Eggert) et son fils adolescent, Lars (interprété par Jona Levin Nicolai). Trop prise par son envahissante carrière, la mère a pourtant plus que jamais besoin de parole après que son fiston ne soit « tombé » d’une fenêtre au lycée.

Accident, tentative de suicide ? Légitimement inquiète, Nina s’interroge, essaie de comprendre et voit combien son fils va mal. Elle décide alors de quitter Munich pour quelques jours et de l’emmener en Bretagne, à Belle-Ile-en-Mer, dans une vieille maison de vacances, au bord de la mer. Une maison grande et froide en cet hiver plombé, où ils sont bientôt coincés par une tempête. Leurs rapports sont tout aussi tempétueux lors de ce tête-à-tête mutique parsemé d’éclats de colère.

Lars est visiblement perturbé par un drame, la mort d’une élève (là aussi, accident ou pas ?), et Nina se demande s’il est impliqué dans cette « affaire » dont aucun ne dit rien. Réalisatrice slovène qui vit à Berlin, Hanna Slak a tourné un drame familial psychologique où « Pas un mot » ne vient vraiment briser le silence entre une mère et son fils, la perturbante technologie (drone, portables…) n’aidant en rien à la communication, l’incapacité de s’écouter, de s’entendre, la difficulté à être un bon parent. La froideur de leurs rapports apparait dans la belle image conçue par la directrice la photographie Claire Mathon, qui saisit la puissance brute de la nature bretonne, vent, vagues, lumière… Tandis que la funèbre Cinquième Symphonie de Gustav Mahler rythme ce récit au malaise persistant.

Patrick TARDIT

« Pas un mot », un film de Hanna Slak (en salles depuis le 9 octobre).