Légende du cinéma français, Alain Delon est mort à l’âge de 88 ans. Né en 1935, sa carrière cinématographique, commencée dans les années 60, est l’une des plus remarquables et des plus flamboyantes du cinéma français.



Alain Delon commence sa carrière au cinéma à la fin des années 1950. Son premier rôle important est dans « Plein Soleil » (1960) de René Clément. Les années 60 et 70 seront les plus prolifiques de l’acteur. Il joue dans de nombreux films devenus des classiques, notamment :

« Rocco et ses frères » (1960) de Luchino Visconti

« Le Samouraï » (1967) de Jean-Pierre Melville

« La Piscine » (1969) de Jacques Deray

« Le Clan des Siciliens » (1969) d’Henri Verneuil

Dans les années 1980-1990, Delon continue à jouer dans des films à succès, tout en commençant à produire :

« Notre histoire » (1984) de Bertrand Blier

« Parole de flic » (1985) qu’il produit également

Bien que moins actif au cinéma à partir des années 2000, il apparaît encore dans quelques films et téléfilms.

Tout au long de sa carrière, Delon a incarné des personnages souvent sombres ou ambigus, devenant une icône du cinéma français et international. Il est connu pour sa beauté physique et son charisme à l’écran.

Delon a également reçu plusieurs distinctions, dont un César d’honneur pour l’ensemble de sa carrière en 1985 et une Palme d’honneur au Festival de Cannes en 2019.

Delon et les femmes

Les relations d’Alain Delon avec les femmes ont souvent fait l’objet de commentaires. Sa vie sentimentale a été marquée par plusieurs relations importantes et parfois tumultueuses. Voici un aperçu de ses relations les plus notables :

Romy Schneider : L’une de ses relations les plus célèbres. Ils se sont fiancés en 1959 après s’être rencontrés sur le tournage de « Christine ». Leur relation a duré jusqu’en 1963 et elle est restée emblématique, même après leur séparation.

: Une relation brève, mais médiatisée au début des années 1980. Rosalie van Breemen : Sa dernière compagne connue publiquement. Ils ont eu deux enfants ensemble : Anouchka (née en 1990) et Alain-Fabien (né en 1994). Leur relation a duré de 1987 à 2001.

Il faut noter que Delon a eu une réputation de séducteur tout au long de sa carrière. Ses relations ont souvent été sous les projecteurs, parfois de manière controversée. Il a également été père de quatre enfants issus de différentes relations.

Delon et ses enfants

Alain Delon a eu plusieurs enfants, issus de différentes relations, chacun ayant suivi sa propre voie, parfois sous les feux de la rampe à cause de la notoriété de leur père.

Anthony Delon , né le 30 septembre 1964. Sa mère, Nathalie Delon (née Francine Canovas). Anthony Delon est lui-même acteur, mais aussi entrepreneur. Il a joué dans plusieurs films et séries télévisées, bien que sa carrière n’ait pas atteint le même niveau de célébrité que celle de son père. Il est aussi connu pour son implication dans diverses entreprises, y compris dans le domaine de la mode avec le lancement d’une ligne de vêtements en cuir.

Alain Delon, malgré la complexité de ses relations familiales, semble avoir des liens étroits avec ses enfants, même si ces relations ont évolué avec le temps et ont parfois été marquées par des tensions.