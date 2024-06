« C’est pas mal la comédie pour évoquer la misère, ce n’est pas un film à message, mais il y a quand même un truc sur la solidarité, l’humain », confient Christine Paillard et Chad Chenouga, qui ont tourné une chronique sociale avec un drôle de duo, Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard.

Mais pourquoi tu souris alors que tout va mal ? Les personnages de Christine Paillard et Chad Chenouga sont à la rue, sans famille, sans argent, sans domicile, sans travail, mais c’est pourtant ce titre qu’ils ont donné à leur film : « Pourquoi tu souris ? » (sortie le 3 juillet). C’est une référence poétique, « Les bons chiens » de Baudelaire, qui a inspiré les réalisateurs et scénaristes : « Il représentait ce qu’on voulait raconter », assurait Chad Chenouga, aux Rencontres du Cinéma de Gérardmer, où le duo était venu présenter son film en avant-première et où Chenouga était venu l’année précédente présenter « Le Principal » (avec Roschdy Zem).

Leurs « bons chiens » sont des êtres humains, mais eux aussi errants, abandonnés, un faux migrant et un vrai-faux handicapé, mais une vraie galère pour ces « grands gamins en souffrance » interprétés par Jean-Pascal Zadi (qui avait réalisé « Tout simplement noir ») et Raphaël Quenard (vu récemment dans « Chien de la casse », « Yannick », « Le deuxième acte »…). Une sacrée doublette d’acteurs vanneurs : « Ils étaient assez complices, sur le tournage ils s’entendaient super bien, ça transpire, mais il ne fallait pas se laisser embarquer par leur délire », sourit Chad Chenouga.

C’est à la soupe populaire que se croisent Jérôme, expulsé de chez lui après la mort de sa mère, et Wisi, qui se fait passer pour un sans-papier alors qu’il en a, mais qui est sans tout le reste. Aussi démunis l’un que l’autre, les deux sont du genre roublards, arnaqueurs, menteurs… Et n’hésitent pas à baratiner Marina, une humanitaire jouée par Emmanuelle Devos, une militante qui porte toute la misère du monde, généreuse, trop généreuse, qui s’implique trop et va finalement héberger les deux loustics.

« Ce qui est important c’est l’humain »

Profitant, abusant de sa gentillesse et de sa trop bonne volonté, les imposteurs s’incrustent auprès de Marina, pourtant guère mieux lotie qu’eux. « C’est plus fort qu’elle, il fallait qu’elle soit un peu excessive, elle garde le sourire avec tout ce qui lui arrive », dit Chad Chenouga. Ces trois solitaires vont faire équipe et se retrouver en contact avec Rita, une vieille dame richissime, sans filtre et un peu indigne, interprétée par Judith Magre (97 ans !) : « On l’a vue au théâtre, seule en scène, on a halluciné. Elle est toute menue, avec un côté vacharde, ça lui plaît bien de jouer ce genre de personnage », assure le réalisateur.

Un peu à la façon de Nakache et Toledano dans « Une année difficile » (avec Pio Marmaï, Jonathan Cohen, et Noémie Merlant), où deux surendettés croisaient des militants anticonsuméristes, « Pourquoi tu souris ? » est aussi une comédie sociale qui évoque la précarisation, la détresse. Un film au ton « un peu irrévérencieux », effectivement pas politiquement correct, avec dedans de « l’humour qui grince et qui chatouille ». « C’est pas mal la comédie pour évoquer la misère, il y a l’émotion, le rire ; ce n’est pas un film à message, mais il y a quand même un truc sur la solidarité, l’humain, les personnages arrivent à créer une sorte de famille », estime Chad Chenouga.

« Avec la comédie, on peut espérer toucher un public plus large », ajoute Christine Paillard, « J’ai toujours eu envie de faire une comédie, ça me travaille depuis un bon moment. J’aime bien les comédies qui reposent sur le drame, être sur un fil, ce qui est important c’est l’humain ». Sans jamais tomber dans le misérabilisme, c’est une tendre chronique où, si l’on s’amuse de leurs défauts, ce sont les qualités humaines des personnages qui les rendent touchants. « Pourquoi tu souris ? » : c’est à la vie que Wisi alias Jean-Pascal Zadi sourit de toutes ses dents.

Patrick TARDIT

« Pourquoi tu souris ? », un film de Christine Paillard et Chad Chenouga, avec Emmanuelle Devos, Jean-Pascal Zadi, et Raphaël Quenard (sortie le 3 juillet).