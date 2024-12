CF2R : Masterclass Intelligence et sécurité économiques

De nos jours, les entreprises qui dominent les marchés développent de nouveaux modes d’action agressifs et bénéficient souvent d’un soutien étatique. Elles n’ont pas pour finalité l’adaptation ni l’anticipation, mais la modification des règles du jeu afin d’écarter ou d’éliminer leurs concurrents.

Dans un tel contexte, l’intelligence économique est la discipline qui permet de décrypter les stratégies adverses, de créer les conditions favorables au développement de l’entreprise et de se prémunir des actions anticoncurrentielles adverses.

Applications et enjeux

La Masterclass « Intelligence et sécurité économiques » du Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) est un séminaire de formation original conçu afin d’initier les participants à cette discipline. Elle abordera tous les aspects de cette profession, ses différents métiers, applications et enjeux. Elle présentera les liens entre renseignement et intelligence économique et permettra de découvrir les nouvelles réalités de l’hyper compétition économique mondiale.

Les 12 et 13 février 2025 à Paris

Un séminaire animé par Éric Denécé, avec la participation de Claude Revel, de Bernard Besson, de Philippe Clerc, du général d’Armée Jean-François Hogard et de Loïk Le Floch-Prigent les 12 et 13 février 2025 à Paris.

Brochure Masterclass CF2R