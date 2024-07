Initiation au renseignement avec le CF2R

La Masterclass « Initiation au renseignement » du Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) est un séminaire de formation original conçu afin d’initier les participants à cette discipline. 8 et 9 octobre 2024 à Paris.



Le renseignement occupe une place de plus en plus importante dans la sécurité de nos États. Cependant, les réalités ce monde secret restent largement méconnues hors du cercle restreint des spécialistes et nombre d’idées fausses circulent à son sujet et la perception qu’en a le grand public est à mille lieues de la réalité.

Les différents métiers

Qu’est-ce que le renseignement ? À quoi sert-il ? Dans quel but fait-on appel aux services ? Comment s’organise la profession ? Quelles sont les spécificités des différents métiers ?

La Masterclass « Initiation au renseignement » du CF2R est un séminaire de formation original conçu afin d’initier les participants à cette discipline. Elle abordera tous les aspects de cette profession, ses différents métiers et service, et présentera toutes les applications et les pratiques de cette activité particulière.

Un séminaire animé par Éric Denécé avec la participation de Bernard Squarcini, d’Alain Juillet, du général Pascal Legai, de Bernard Barbier et du cinéaste Philippe Haïm.

