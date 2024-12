Nancy Métropole : Premières assises de l’Économie le 18 décembre

Forte d’une aire urbaine de quelque 500 000 habitants, la Métropole du Grand Nancy est située à 1 h 30 de Paris par le TGV et au cœur de l’espace transfrontalier européen. D’où son attractivité.



Avec 55 000 étudiants, la vie universitaire fait partie de l’ADN du Grand Nancy, 3ᵉ agglomération étudiante la plus dense de France. Avec le PeeL, l’Université de Lorraine est l’université la plus entreprenante de France.

Des pôles d’excellence

Le technopôle Henri-Poincaré, spécialisé dans les domaines scientifique et médical, concentre 285 entreprises, 300 composantes de formation, 2 000 enseignants-chercheurs et de grands instituts nationaux de recherche. L’engagement de la Métropole aux côtés de l’Université et des acteurs de la recherche a permis de structurer des pôles d’excellence, de construire des laboratoires de renommée internationale contribuant à l’attractivité du territoire tels que l’Institut Jean Lamour, l’un des laboratoires européens les plus influents en sciences de l’ingénierie des matériaux.

L’innovation liée au thermalisme

En 2023, la Métropole du Grand Nancy est devenue la plus grande agglomération thermale française et soutient le développement d’une communauté d’acteurs économiques afin de favoriser l’émergence de projets d’innovation liée au thermalisme et au bien-être ainsi qu’à la création d’activités et d’entreprises.

Sur le plan économique, le bassin de la Métropole développe une culture de services à haute valeur ajoutée, avec 23 000 entreprises, dont de grands groupes internationaux, tels que Saint-Gobain, Novasep, Fives Nordon ou Welcoop mais aussi des entreprises innovantes, telles que Banook Group, Inotrem, Plant Advanced Technologies ou Urbanloop.

Une stratégie au service de l’attractivité territoriale

Écosystème numérique d’excellence, le Grand Nancy, au cœur de la dynamique Lorntech du Sillon Lorrain labellisée French Tech 2015, est depuis devenu Capitale French Tech au sein de la « French Tech East ».

C’est dans ce cadre que la Métropole du Grand Nancy organise ses 1ères Assises de l’Économie et de l’Attractivité le :

Mercredi 18 décembre 2024 de 8 h 30 à 13h

au Centre Prouvé, 1 place de la République à Nancy.

Ces assises permettront d’engager l’ensemble des acteurs du rayonnement économique, culturel, universitaire, touristique et résidentiel du Grand Nancy dans une stratégie au service de l’attractivité territoriale.

Au programme de cette matinée animée par Hugo Capelli, journaliste nancéien de France Télévisions : une ouverture sur le thème « Nancy, ça vous parle ? » par Martin Vanier, des tables rondes et la présentation de la nouvelle signature de territoire.