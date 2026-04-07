Millery (54) : 9ème randonnée au profit de la lutte contre le cancer

La MPT MJC de Millery, en Meurthe-et-Moselle, avec le soutien des communes de Millery et d’Autreville organise une manifestation sportive et solidaire au profit de l’Institut de Cancérologie de Lorraine, le 10 mai 2026.

Cet événement convivial et ouvert à tous propose quatre parcours balisés de 7, 11, 15 et 21 km, au départ de la place André Chotel à Millery, avec des départs libres entre 8h et 13h.

Les participants pourront effectuer les parcours en randonnée pédestre, en VTT ou en course à pied (trail), sur des itinéraires majoritairement situés en forêt, le long de la Moselle et des étangs d’Autreville.

Accessible à tous les publics, la participation est fixée à 10 € pour les adultes, tandis que l’événement est gratuit pour les enfants.

Une mobilisation toujours plus forte

L’édition 2025 a une nouvelle fois démontré l’engagement du territoire :

163 participants (marcheurs, VTTistes, traileurs), dont une vingtaine d’enfants

75 donateurs

une vingtaine de bénévoles mobilisés

Grâce à cette dynamique collective, un montant record de 2 185 € a été reversé à l’Institut de Cancérologie de Lorraine pour soutenir la recherche contre le cancer, contre 1 690 € en 2024.

Un événement solidaire et convivial

Au-delà de la performance sportive, cette manifestation met en avant des valeurs de solidarité, de partage et d’engagement local. Trois zones de ravitaillement jalonnent les parcours afin d’assurer confort et convivialité aux participants.

Informations pratiques