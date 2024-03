Le plan Vigipirate en « Urgence attentat »

« Compte tenu de la revendication de l’attentat par l’Etat islamique et des menaces qui pèsent sur notre pays, nous avons décidé de rehausser la posture Vigipirate à son niveau le plus élevé : urgence attentat » (Gabriel Attal).



À quatre mois des Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août), Emmanuel Macron a présidé dimanche soir à l’Élysée un Conseil de défense sur « l’attentat de Moscou et ses conséquences ».

On sait que l’attaque du Crocus City Hall, une salle de spectacles proche de Moscou, a fait au moins 137 morts et plus de 180 blessés, vendredi soir. L’attaque a été revendiquée par l’État islamique et plus précisément par l’organisation État islamique au Khorassan (EI-K), la branche Djihadiste implantée en Afghanistan. Celle-ci « accuse le Kremlin d’avoir du sang musulman sur les mains, pour ses actions en Afghanistan, en Tchétchénie ou en Syrie. »

La France menacée

Ce dimanche, Emmanuel Macron a présidé un Conseil de sécurité à l’Elysée à l’issue duquel il fut décidé de relever le plan Vigipirate à son plus haut niveau d’alerte « urgence attentat ».

« Compte tenu de la revendication de l’attentat par l’État islamique et des menaces qui pèsent sur notre pays, nous avons décidé de rehausser la posture Vigipirate à son niveau le plus élevé : urgence attentat » a indiqué Gabriel Attal sur son compte X.

En effet, cette organisation terroriste a été impliquée dans plusieurs projets d’attentats, notamment en Allemagne et en France.

Compte tenu du contexte actuel, « le premier ministre a demandé au Secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale placée sous son autorité, de convoquer dès demain, lundi, à la première heure, une réunion association l’ensemble des services de sécurité impactés par le rehaussement du niveau Vigipirate » annonce BFMTV.