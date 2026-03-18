Argenteuil (Val d’Oise) : tous les coups sont-ils permis ?

Le Candidat LFI à la mairie d’Argenteuil a été condamné pour violences conjugales mais il affirme que son casier judiciaire est vierge.

À quelques jours du second tour, l’information sortie tout d’abord sur les réseaux sociaux puis sur le site du Figaro pourrait bien changer la physionomie du second tour dimanche prochain à Argenteuil. Yassin Zeghli qui a réussi au 1ᵉʳ tour une belle percée pour le compte de La France Insoumise (26,53% des voix contre 37,77 % pour Georges Mothron le maire sortant de droite) se retrouve au centre d’une polémique bien embarrassante pour lui, mais aussi pour l’ensemble de ses soutiens.

Violences conjugales

À commencer par les deux autres candidats de gauche Philippe Doucet et Nicolas Bougeard qui ont décidé de se retirer à son profit. Le candidat LFI les avait-il informés de ses démêlés avec la justice ? Rien n’est moins sûr.

Dans un communiqué publié en fin de journée, Yassin Zeghli âgé de 34 a dû reconnaitre qu’effectivement il a bien été condamné pour violences conjugales, les faits remontant à 2018. Mais, écrit-il, « Depuis 8 ans j’ai profondément évolué et je me suis remis en cause. Je m’inscris dans un mouvement prônant le féminisme et l’égalité femme-homme. »

Quelques heures auparavant, contacté par nos soins, le candidat de La France Insoumise nous avait fait savoir qu’il se présentait devant les électeurs avec un casier judiciaire vide.