L’étrange message d’Alain Bauer….

… Quelques heures après sa condamnation dans une affaire de contrats douteux.

Que s’est-il passé peu après que le criminologue a appris sa condamnation pour favoritisme à 12 mois de prison avec sursis et 375 000 euros d’amende ? Tout son entourage est en émoi : Alain Bauer est injoignable. L’inquiétude monte d’autant que sur son profil LinkedIn, le criminologue le plus célèbre de France poste un message inquiétant et sans équivoque.

Si certains pensent à une mauvaise blague ou à un piratage de son compte, ses proches remuent ciel et terre pour partir à sa recherche. Des forces de police sont mobilisées et, finalement, hier en fin d’après-midi, l’ancien Grand Maitre du Grand Orient de France est retrouvé conscient dans une chambre d’hôtel. A-t-il eu un gros moment de déprime, l’envie de s’isoler ou pire ??? Dans un état de faiblesse psychologique jugé sérieux, Alain Bauer a été placé sous surveillance médicale dans un hôpital parisien.

Pour finir, son profil LinkedIn a retrouvé son activité habituelle et le post alarmiste a été remplacé par un autre, bien plus rassurant. « Je découvre vos envois. Rassurez-vous, tout va bien.