« Au peuple des États-Unis d’Amérique, et à tous ceux qui, au milieu d’un déluge de distorsions et de récits fabriqués, continuent de chercher la vérité et aspirent à une vie meilleure. »

« Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux

L’Iran — par ce nom, ce caractère et cette identité — est l’une des plus anciennes civilisations continues de l’histoire humaine. Malgré ses avantages historiques et géographiques à différentes époques, l’Iran n’a jamais, dans son histoire moderne, choisi la voie de l’agression, de l’expansion, du colonialisme ou de la domination. Même après avoir subi occupation, invasion et pression soutenue des puissances mondiales — et malgré une supériorité militaire sur beaucoup de ses voisins — l’Iran n’a jamais initié de guerre. Pourtant, il a résolument et courageusement repoussé ceux qui l’ont attaqué.

Les gouvernements et les peuples

Le peuple iranien n’éprouve aucune animosité envers d’autres nations, y compris le peuple américain, européen ou des pays voisins. Même face à des interventions et pressions étrangères répétées tout au long de leur histoire fière, les Iraniens ont constamment distingué les gouvernements des peuples qu’ils gouvernent. C’est un principe profondément ancré dans la culture iranienne et la conscience collective — pas une position politique temporaire.

Pour cette raison, dépeindre l’Iran comme une menace n’est ni en accord avec la réalité historique ni avec les faits observables d’aujourd’hui. Une telle perception est le produit des caprices politiques et économiques des puissants — le besoin de fabriquer un ennemi afin de justifier la pression, de maintenir la domination militaire, de soutenir l’industrie de l’armement et de contrôler des marchés stratégiques. Dans un tel environnement, si une menace n’existe pas, elle est inventée.

Méfiance envers les politiques américaines

Dans ce même cadre, les États-Unis ont concentré le plus grand nombre de leurs forces, bases et capacités militaires autour de l’Iran — un pays qui, au moins depuis la fondation des États-Unis, n’a jamais initié de guerre. Les récentes agressions américaines lancées depuis ces mêmes bases ont démontré à quel point une telle présence militaire est véritablement menaçante. Naturellement, aucun pays confronté à de telles conditions ne renoncerait à renforcer ses capacités de défense. Ce que l’Iran a fait — et continue de faire — est une réponse mesurée ancrée dans une légitime défense, et en aucun cas une initiation de guerre ou d’agression.

Le coup d’État de 1953

Les relations entre l’Iran et les États-Unis n’étaient pas à l’origine hostiles, et les premières interactions entre les peuples iranien et américain n’étaient pas entachées d’hostilité ou de tension. Le tournant, cependant, a été le coup d’État de 1953 — une intervention américaine illégale visant à empêcher la nationalisation des ressources propres de l’Iran. Ce coup d’État a perturbé le processus démocratique de l’Iran, réinstauré une dictature, et semé une profonde méfiance parmi les Iraniens envers les politiques américaines. Cette méfiance s’est encore approfondie avec le soutien de la part des États-Unis au régime du Shah, son soutien à Saddam Hussein durant la guerre imposée des années 1980, l’imposition des sanctions les plus longues et les plus complètes de l’histoire moderne, et finalement, l’agression militaire non provoquée — deux fois, en plein milieu des négociations — contre l’Iran.

L’Iran est devenu plus fort

Pourtant, toutes ces pressions n’ont pas réussi à affaiblir l’Iran. Au contraire, le pays est devenu plus fort dans de nombreux domaines : les taux d’alphabétisation ont triplé — passant d’environ 30 % avant la Révolution islamique à plus de 90 % aujourd’hui ; l’enseignement supérieur s’est considérablement développé ; des avancées significatives ont été réalisées dans la technologie moderne ; les services de santé se sont améliorés ; et l’infrastructure s’est développée à un rythme et une échelle incomparable au passé. Ce sont des réalités mesurables et observables qui se tiennent indépendamment des récits fabriqués.

Dans le même temps, l’impact destructeur et inhumain des sanctions, de la guerre et de l’agression sur la vie du peuple iranien résilient ne doit pas être sous-estimé. La continuation de l’agression militaire et les récentes frappes touchent profondément les vies, les attitudes et les perspectives des gens. Cela reflète une vérité humaine fondamentale : quand la guerre cause des dommages irréparables aux vies, aux foyers, aux villes et aux avenirs, les gens ne resteront pas indifférents envers ceux qui en sont responsables.

Quels sont les intérêts des Américains ?

Cela soulève une question fondamentale : Quels sont véritablement les intérêts du peuple américain qui sont servis par cette guerre ? Y avait-il une menace objective venant d’Iran pour justifier un tel comportement ? Le massacre d’enfants innocents, la destruction des infrastructures pharmaceutiques de traitement du cancer, ou se vanter de bombarder un pays « jusqu’à l’âge de pierre » servent-ils à autre chose qu’à endommager davantage la position mondiale des États-Unis ?

L’Iran a engagé des négociations, est parvenu à un accord, et a rempli tous ses engagements. La décision de se retirer de cet accord, d’escalader vers la confrontation et de lancer deux actes d’agression en plein milieu des négociations étaient des choix destructeurs faits par le gouvernement américain — des choix qui servaient les illusions d’un agresseur étranger.

Les graines de ressentiment

Attaquer les infrastructures vitales de l’Iran — y compris les installations énergétiques et industrielles — cible directement le peuple iranien. Au-delà de constituer un crime de guerre, de telles actions entraînent des conséquences qui dépassent largement les frontières de l’Iran. Elles génèrent de l’instabilité, augmentent les coûts humains et économiques, et perpétuent des cycles de tension, plantant des graines de ressentiment qui perdureront pendant des années. Ce n’est pas une démonstration de force ; c’est un signe de confusion stratégique et d’incapacité à parvenir à une solution durable.

L’Amérique, proxy d’Israël

N’est-il pas également vrai que l’Amérique a engagé cette agression en tant que proxy d’Israël, influencée et manipulée par ce régime ? N’est-il pas vrai qu’Israël, en fabriquant une menace iranienne, cherche à détourner l’attention mondiale de ses crimes envers les Palestiniens ? N’est-il pas évident qu’Israël vise désormais à combattre l’Iran jusqu’au dernier soldat américain et au dernier dollar du contribuable américain — déplaçant le fardeau de ses illusions sur l’Iran, la région et les États-Unis eux-mêmes à la poursuite d’intérêts illégitimes ?

« America First » fait-il vraiment partie des priorités du gouvernement américain aujourd’hui ?

Je vous invite à regarder au-delà de la machine de désinformation — une partie intégrante de cette agression — et à parler plutôt avec ceux qui ont visité l’Iran. Observez les nombreux immigrants iraniens accomplis — formés en Iran — qui enseignent et mènent des recherches dans les universités les plus prestigieuses du monde, ou qui contribuent aux entreprises de technologie les plus avancées de l’Ouest. Ces réalités sont-elles en accord avec les distorsions qu’on vous raconte sur l’Iran et son peuple ?

Aujourd’hui, le monde se trouve à un carrefour. Continuer sur la voie de la confrontation est plus coûteux et futile que jamais. Le choix entre confrontation et engagement est à la fois réel et conséquent ; son issue façonnera l’avenir des générations à venir. Tout au long de ses millénaires d’histoire fière, l’Iran a survécu à de nombreux agresseurs. Tout ce qui reste d’eux sont des noms ternis dans l’histoire, tandis que l’Iran endure — résilient, digne et fier. »

(Les intertitres sont de la rédaction IDJ)