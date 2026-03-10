Iran : les États-Unis sortent une arme secrète

Pour la première fois dans l’histoire, l’US Navy aurait utilisé en vrai combat son laser HELIOS (un rayon d’énergie ultra-puissant) monté sur un destroyer au large des côtes iraniennes.

Le laser à haute énergie avec éblouisseur optique et surveillance intégrés (HELIOS) ou Mk 5 Mod 0 HELIOS est une arme laser à haute énergie de 60 kilowatts développée par Lockheed Martin et conçue pour intercepter les drones de combat, les embarcations d’attaque rapide et les missiles. Après avoir remporté le contrat en 2018, la première installation annoncée a eu lieu sur l’USS Preble (DDG-88) en 2019. En 2021, il aurait été déployé sur le navire de classe Arleigh Burke dans le cadre de son système de combat anti-air Aegis.

Des mesures de destruction douce

Conçu pour être intégré au système de combat Aegis, HELIOS augmente la défense navale et aérienne en fournissant une option d’énergie dirigée. Il offre des mesures de destruction douce telles que des capteurs optiques aveuglants sur les cibles entrantes, et des mesures de destruction dure par le chauffage et l’endommagement des composants structurels d’une cible, ce qui la fait brûler en flammes.

Le système repose sur la puissance du navire, permettant un fonctionnement à long terme de l’arme limité uniquement en maintenant la puissance et le refroidissement constants. Cette dépendance permet des engagements répétés sans avoir besoin de recharger ou de réapprovisionner ses munitions.

Cependant, les destroyers de la classe Flight III Arleigh Burke nécessitent plus de production d’énergie électrique pour leur radar AN/SPY-6, laissant peu d’énergie supplémentaire pour les systèmes supplémentaires. Le contre-amiral Ronald Boxall, tout en servant comme directeur de la guerre de surface de la marine, a déclaré: « La marine devra soit retirer quelque chose, soit regarder la gestion de la puissance très agressive. »