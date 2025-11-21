Zelensky rejette le plan de paix américain jugé trop favorable à Moscou

Alors que la guerre en Ukraine entre dans une nouvelle phase d’usure et de pressions diplomatiques, un projet de plan de paix américain dévoilé jeudi 20 novembre a suscité une onde de choc à Kiev.

Le texte de 28 points propose une série de concessions majeures à la Russie en échange de garanties de sécurité pour l’Ukraine. Volodymyr Zelensky a immédiatement exprimé ses réserves, affirmant qu’il ne « trahirait jamais » son pays.

Le plan soutenu par Donald Trump et proche des exigences russes

Selon la Maison Blanche, le plan a été élaboré « discrètement » par l’émissaire Steve Witkoff et le secrétaire d’État Marco Rubio, avec l’appui direct du président américain Donald Trump. Le document reprend plusieurs revendications historiques de Moscou : neutralisation permanente de l’Ukraine, cession des régions de Donetsk et Louhansk, reconnaissance de facto de l’annexion de la Crimée ainsi que d’une partie des territoires occupés dans le sud.

Il impose également une limitation de l’armée ukrainienne à 600 000 soldats, et prévoit la restauration de la Russie dans l’économie mondiale, notamment une réintégration au G8 et un allègement progressif des sanctions.

En contrepartie, Washington et ses alliés européens offriraient à l’Ukraine une garantie de sécurité « équivalente à celle de l’Otan » en cas d’agression future — un mécanisme qui déclencherait une réponse militaire coordonnée en cas d’invasion russe.

Zelensky : “Nous voulons une paix digne”

Volodymyr Zelensky, prudent, mais ferme, a déclaré qu’il était prêt à examiner le plan « dans les prochains jours » lors d’un entretien prévu avec Donald Trump. Toutefois, le président ukrainien a rejeté l’idée de céder une partie de la souveraineté du pays :

« Nous voulons une paix digne, respectueuse de notre indépendance, de notre souveraineté et de la dignité du peuple ukrainien. Je ne trahirai pas l’Ukraine. »

Le gouvernement ukrainien voit d’un très mauvais œil plusieurs points du document, notamment la reconnaissance internationale des annexions russes, l’obligation d’inscrire la neutralité dans la Constitution ou encore l’amnistie générale accordée à toutes les parties pour les crimes commis durant la guerre.

Le plan accueilli favorablement à Moscou

Le lendemain de la révélation, Vladimir Poutine a réagi pour la première fois. Le président russe a estimé que le texte pouvait « servir de base à un règlement définitif » du conflit, tout en précisant que les discussions n’avaient eu lieu qu’« en termes généraux » avec Washington.

« Nous sommes prêts à une négociation approfondie de tous les points du plan. Mais si Kiev refuse, la Russie atteindra ses objectifs par les armes », a martelé M. Poutine, avertissant que les offensives récentes autour de Koupiansk pourraient se répéter sur d’autres fronts.

Un projet aux multiples implications géopolitiques

Le document, extrêmement détaillé, propose notamment :

Une neutralisation permanente de l’Ukraine et l’arrêt de toute expansion de l’Otan.

La création d’un fonds international massif pour la reconstruction du pays, alimenté en partie par les avoirs russes gelés.

Un partage à parts égales de la production électrique de la centrale de Zaporijjia.

La création d’un Conseil de paix présidé par Donald Trump pour superviser l’application de l’accord.

L’organisation d’élections anticipées en Ukraine dans un délai de cent jours.

Une amnistie générale pour tous les acteurs du conflit.

Pour plusieurs diplomates européens, ce plan équivaut à une « capitulation diplomatique » imposée à Kiev. D’autres y voient la première tentative structurée de Washington pour forcer une issue à une guerre que les États-Unis ne souhaitent plus financer indéfiniment.

Vers une confrontation diplomatique entre Kiev et Washington ?

Malgré son rejet initial, Zelensky assure vouloir présenter « des propositions alternatives » à la Maison Blanche. Mais la pression monte : l’administration Trump cherche à obtenir rapidement un accord, tandis que Moscou laisse entendre qu’elle privilégiera toujours la voie militaire si ses conditions ne sont pas acceptées.

Dans ce climat tendu, les prochains échanges entre les présidents ukrainien et américain seront déterminants. Pour l’heure, la paix en Ukraine semble encore loin d’être à portée de main.