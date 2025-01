Nancy : Marche aux flambeaux pour un cessez-le-feu à Gaza et en Cisjordanie

L’association France Palestine de Lorraine Sud appelle à une marche aux flambeaux, au départ de la place Maginot le vendredi 10 janvier à partir de 18 h.

Une guerre contre l’existence même de la Palestine

Dans un communiqué, l’Association France-Palestine Lorraine Sud constate que « cela fait maintenant plus de 14 mois que les Palestiniens et Palestiniennes de Gaza subissent l’horreur d’une guerre atroce menée contre leur existence même et qui se déroule sous nos yeux. En plus des bombardements, les Gazaouis doivent maintenant faire face à la famine et à l’absence de soins dans le froid de l’hiver.

La fin du droit international ?

« Nous n’acceptons pas la complicité de fait de nos autorités avec l’État d’Israël et la politique qu’il mène. Nous n’acceptons pas l’impuissance organisée.

Nous n’acceptons pas que les principes du droit international, du droit humanitaire s’écroulent sous nos yeux et que nos institutions internationales soient ainsi mises à mal.

L’association France Palestine Lorraine Sud appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et en Cisjordanie, ainsi qu’à un arrêt de la colonisation et des violences en Palestine. »