Gaza : Un soldat franco-israélien accusé de crimes de guerre

Ce mardi 17 décembre, plusieurs organisations internationales et palestiniennes ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre un soldat franco-israélien, l’accusant de crimes graves commis à Gaza en janvier dernier.

Des accusations graves et systémiques

La Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et trois associations palestiniennes ont porté plainte pour des faits présumés de torture, crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide. Cette plainte fait suite à une vidéo choquante publiée le 19 mars, où l’on voit un prisonnier palestinien humilié et maltraité.

Les associations dénoncent des pratiques systématiques de violence, incluant des sévices physiques et psychologiques : passages à tabac, noyades, électrocutions, agressions sexuelles et utilisation de chiens. L’objectif apparent serait de « déshumaniser » et « nier la dignité » des prisonniers.

Le juge d’instruction saisi directement

Une première plainte déposée en avril avait été classée sans suite par le Parquet national antiterroriste. La nouvelle procédure vise à relancer l’enquête en saisissant directement un juge d’instruction.

L’affaire soulève de graves questions sur le respect des droits humains dans le contexte du conflit à Gaza.