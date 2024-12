Génocide à Gaza : Amnesty International publie un rapport accablant

Un rapport explosif d’Amnesty International dénonce les crimes commis par Israël contre la population palestinienne de Gaza, qualifiant les actions israéliennes de génocide.

« Les conclusions sont claires : ce que subissent les Gazaouis depuis le début de l’offensive de l’État d’Israël correspond à trois actes qualifiant le terme de génocide selon la Convention de 1948 ».

Un constat glaçant : des preuves massives de destruction systématique

Dans un rapport de près de 300 pages intitulé « ‘On a l’impression d’être des sous-humains’ », l’organisation internationale des droits de l’homme Amnesty International livre une analyse détaillée et juridiquement documentée des événements survenus à Gaza entre octobre 2023 et juillet 2024.

Les conclusions sont sans appel : l’État d’Israël commet des actes constitutifs de génocide contre la population palestinienne, en violation flagrante de la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide.

Des preuves multiples et systématiques

L’organisation a méthodiquement documenté une série d’actions caractéristiques d’une volonté de destruction :

Bombardements intensifs de zones densément peuplées

Destruction systématique d’infrastructures hospitalières

Coupures permanentes d’eau et d’électricité

Entrave délibérée à l’acheminement de l’aide humanitaire

Déplacements forcés massifs de populations

« Depuis plus d’un an, la population palestinienne de Gaza a été déshumanisée et traitée comme un groupe de sous-humains ne méritant pas le respect de ses droits fondamentaux », déclare Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International.

L’organisation appelle la communauté internationale à agir immédiatement pour mettre fin à ce qu’elle qualifie explicitement de génocide.

L’enquête d’Amnesty International