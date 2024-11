COP29 : Les jeunes veulent agir pour le climat

‘’Agir ensemble, avec et pour la Jeunesse’’. Tel est le message des Ambassadeurs français du Pacte européen pour le Climat, qu’ils ont adressé, dans une lettre ouverte collective, à Mukhtar Babayev, Président de la COP 29 qui se tient du 11 au 22 novembre à Baku en Azerbaïdjan.

Un engagement qu’ils proposent de concrétiser en créant au niveau mondial le ‘’Young Climate Pact’’, une initiative ambitieuse visant à donner à la jeunesse l’opportunité et les moyens de préserver leur avenir et celui des générations futures en protégeant la planète.

Le climat, une menace pour les générations futures

Multiplication d’événements naturels extrêmes, canicules et pollution atmosphérique, inondations et montée du niveau des océans, sécheresses et famines, incendies dévastateurs… le changement climatique est l’une des plus grandes menaces mondiales pour les générations futures.

Confrontés à ces défis gigantesques qui vont les impacter directement, les jeunes doivent pouvoir prendre dès aujourd’hui une part active dans cette lutte, et ce, au sein d’une mobilisation massive à l’échelle mondiale.

Ces constatations et réflexions ont mené les cinquante ambassadeurs français du Pacte européen pour le Climat à présenter leurs propositions lors de la COP 29, en remettant leur lettre collective à Mukhtar Babayev, visant à permettre à la jeunesse de se faire entendre et de participer activement aux décisions qui les concernent.

Une mobilisation mondiale de la jeunesse

Ils appellent à créer de véritables forums intégrés aux prochaines COP, pour que les jeunes puissent exprimer leurs opinions et voir la prise en compte effective de leurs propositions et perspectives dans les politiques climatiques mondiales.

Plus encore, les ambassadeurs français du Pacte européen pour le Climat souhaitent lancer un appel à la mobilisation mondiale de la jeunesse pour le climat sous la forme d’un ‘’Young Climate Pact’’. Véritable force de frappe internationale, unissant les jeunes autour d’objectifs climatiques communs dans la défense des intérêts de la planète et des générations futures, ce pacte porté par les jeunes eux-mêmes incarnera une énergie collective puissante, pour un monde durable.

Rappel, à propos du Pacte européen pour le Climat

Le Pacte européen pour le Climat, créé à l’initiative de la Commission européenne dans le cadre du Pacte Vert pour l’Europe, vise à devenir pour tous les citoyens européens un espace ouvert, dynamique, inclusif pour partager des informations, proposer des solutions, débattre et agir face à la crise climatique.

Il est incarné dans chaque pays de l’UE par ses Ambassadeurs : des personnes venant de tous horizons, agissant à titre personnel ou collectif, et sélectionnés pour leur engagement climatique, leur respect des objectifs et des valeurs du Pacte. Lors d’événements ou de manifestations diverses, les Ambassadeurs du Pacte rencontrent les publics, suscitent les échanges, témoignent de leurs expériences et inspirent des solutions innovantes en faveur du climat .

