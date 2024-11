Un océan souterrain trois fois plus grand que tous nos océans réunis

Une découverte révolutionnaire vient bouleverser notre compréhension de l’hydrosphère terrestre : un gigantesque réservoir d’eau, caché entre 400 et 600 kilomètres sous la surface, contiendrait trois fois plus d’eau que l’ensemble des océans terrestres.

Une découverte qui défie l’imagination

Des chercheurs ont mis en évidence l’existence d’un océan caché dans les profondeurs de la Terre, piégé dans un minéral appelé ringwoodite. Cette roche, aux propriétés exceptionnelles, peut absorber l’eau dans sa structure cristalline sous des conditions extrêmes de pression et de température. Les scientifiques ont pu détecter sa présence grâce à des techniques de sismologie sophistiquées, observant le comportement des ondes sismiques traversant cette zone de transition du manteau terrestre.

Une nouvelle histoire de l’eau sur Terre

Cette découverte remet en question les théories classiques sur l’origine de l’eau terrestre. Alors qu’on pensait que l’eau provenait principalement de comètes ayant percuté la Terre primitive, il semblerait qu’une partie significative soit issue des entrailles même de notre planète. Ce réservoir pourrait également jouer un rôle de « batterie de secours » pour les océans de surface, influençant potentiellement leur niveau sur des échelles de temps géologiques.

Des implications majeures pour le climat et l’environnement

L’existence de cet océan souterrain pourrait avoir des répercussions considérables sur notre compréhension du climat terrestre. Ce réservoir pourrait agir comme un régulateur naturel des niveaux océaniques et influencer l’activité tectonique et volcanique. Les scientifiques suggèrent même qu’il pourrait avoir un impact sur les cycles du carbone et les émissions de gaz à effet de serre via l’activité volcanique.

Un nouveau chapitre dans l’histoire de notre planète

Les chercheurs font face à un défi de taille : étudier un océan situé à des centaines de kilomètres sous nos pieds. Malgré ces obstacles, les avancées technologiques en matière de sismologie et de simulation permettent d’espérer de nouvelles découvertes. Cette eau souterraine pourrait même avoir joué un rôle crucial dans l’apparition de la vie sur Terre, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives sur nos origines.

L’exploration de cet océan caché ne fait que commencer, mais elle promet déjà de révolutionner notre compréhension de la Terre et de son histoire. Une chose est certaine : cette découverte marque un tournant majeur dans les sciences de la Terre et pourrait bien réécrire les manuels de géologie.

Article Science