Thierry Breton se ridiculise face à Elon Musk

Le Français Thierry Breton, Commissaire européen au numérique, a perdu une occasion de se taire lorsqu’il a demandé à Elon Musk de veiller à la bonne modération de son réseau social X. Une bonne occasion de sortir les vieilles casseroles de l’ancien ministre de l’Économie.

Thierry Breton, commissaire européen au numérique, a envoyé une lettre ouverte à Elon Musk, propriétaire de X (anciennement Twitter), concernant une interview en direct prévue avec Donald Trump. Breton a rappelé à Musk ses obligations en matière de modération de contenu, conformément à la législation européenne sur les services numériques (DSA).

Dans sa lettre, Breton souligne que ces règles s’appliquent à tous les utilisateurs, y compris Musk lui-même. Il menace d’utiliser tous les outils à sa disposition pour protéger les citoyens européens si nécessaire. Musk a répondu à Breton en l’envoyant promener.

Linda Yaccarino, directrice de X, a critiqué cette intervention, la qualifiant de tentative d’étendre une loi européenne aux activités politiques américaines.

Le DSA oblige les plateformes en ligne à mettre en place des systèmes de signalement et de retrait rapide des contenus illicites. Bruxelles a ouvert une enquête contre X en décembre, soupçonnant des manquements à ces obligations.

Les relations entre Breton et Musk, initialement cordiales, se sont tendues au fil du temps, avec des échanges parfois acerbes sur les réseaux sociaux.

Parallèlement, Donald Trump a repris la publication de messages sur X à l’approche de cette interview, après une longue période d’inactivité sur la plateforme.

La Commission européenne se démarque de l’intervention de Thierry Breton envers Elon Musk

Bruxelles considère que le moment choisi par le commissaire français pour élever le ton face au dirigeant de X était inopportun. Cette prise de distance suggère un gros malaise au sein de l’institution européenne concernant la manière dont Breton a géré la situation.

Cette situation met en lumière les défis auxquels sont confrontées les institutions européennes dans leur régulation des grandes plateformes technologiques, en particulier lorsqu’il s’agit d’événements à forte connotation politique impliquant des figures controversées comme Donald Trump.

Sur les réseaux sociaux, les internautes ne se sont pas privés de rappeler les casseroles de l’ancien ministre français de l’Economie.

