Nancy : Nouvelle manifestation de soutien à Gaza

Gaza, quatre mois de guerre et de bombardements incessants ! Et chaque jour apporte son lot d’horreur envers les civils ! Il faut que cesse le génocide. Que soit imposé un cessez-le-feu immédiat et permanent ainsi que la levée du blocus de Gaza.

L’Association France Palestine Solidarité appelle tous ses adhérent·es et amis, toutes les organisations solidaires des droits humains et de ceux du peuple palestinien, qui ne supportent plus d’être témoins de ce génocide, à se joindre massivement à une :

nouvelle manifestation le samedi 2 mars à 14h à Nancy de la place des Vosges à la préfecture.

Un État palestinien

« Il s’agira de réclamer des actes concrets au gouvernement de la France, à sa représentante en Meurthe-et-Moselle, pour exiger d’Israël un cessez-le-feu et la reconnaissance et l’existence d’un État palestinien, écrit l’association France-Palestine Solidarité. » Nous interpellons la préfète de Meurthe-et-Moselle afin qu’elle reçoive une délégation des organisations mobilisées. Mobilisés, nous sommes depuis quatre mois, mobilisés, nous resterons, jusqu’au cessez-le-feu, jusqu’à l’arrêt du génocide !

Continuons de montrer au peuple palestinien notre solidarité inébranlable ! »