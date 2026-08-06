Chambley Air Passion – Le Ciel en Fête : Une manifestation populaire, familiale et festive : pari réussi !

Pendant neuf jours, la Base de Chambley a vécu au rythme d’une formidable fête populaire où l’aéronautique s’est mêlée à la convivialité, au partage et à la découverte.

Le pari des organisateurs était clair : créer un événement accessible à tous, festif, familial et chaleureux. Les organisateurs, que l’on appelle déjà les « 4 mousquetaires » — Georges, Vincent, Bernard et Didier — ont porté ce projet avec passion. Au regard de l’affluence, des sourires des visiteurs et des très nombreux témoignages de satisfaction, l’objectif est largement atteint.

Plus de 300 vols offerts

L’un des temps forts de cette première édition restera sans conteste les plus de 300 vols offerts gratuitement par les organisateurs. Montgolfières, ULM, avions, planeurs et parapentes ont permis à des centaines de visiteurs de découvrir les joies du vol et de vivre un moment exceptionnel, souvent pour la première fois de leur vie.

Des envols de montgolfières aux baptêmes de l’air, des vols en ULM, avion, planeur et parapente, des animations pour les enfants, des ateliers de fabrication de cerfs-volants, un circuit de Swing Cars, une remarquable exposition de voitures de prestige et de collection, en passant par les exposants, les artisans, la guinguette et les nombreuses activités proposées, Chambley Air Passion – Le Ciel en Fête a offert un spectacle permanent dans une ambiance exceptionnelle. Chacun, quel que soit son âge, a pu trouver de quoi s’émerveiller et partager un moment de détente. Ici, pas de stress, pas de cohue, mais des familles heureuses de vivre ensemble une véritable fête populaire.

Une équipe remarquable

Derrière cette réussite se cachent des mois de préparation et surtout une équipe de bénévoles remarquable. Leur investissement, leur disponibilité et leur enthousiasme ont permis de faire de cette première édition un véritable succès. Présents avant l’ouverture du site et bien après le départ des derniers visiteurs, ils ont démontré qu’avec de la passion, de la solidarité et une formidable envie de faire plaisir, il est possible de réaliser de grandes choses.

Les organisateurs adressent leurs plus sincères remerciements aux services de l’État, aux collectivités, aux services de secours, aux forces de sécurité, aux partenaires, aux exposants, aux pilotes et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette aventure collective.

À peine cette première édition achevée que les regards sont déjà tournés vers l’avenir. Face à l’enthousiasme du public et à l’engouement suscité, Chambley Air Passion – Le Ciel en Fête sera reconduit l’année prochaine, avec l’ambition de proposer un rendez-vous encore plus riche et encore plus attractif.

Première compet européenne

Et l’aventure continue déjà avec l’Ultimate Air Challenge, première compétition européenne d’aventure en ULM. Le samedi 1er août a marqué le départ de cette épreuve, dont le retour est prévu avant le 8 août à midi. Les compétiteurs sillonnent actuellement l’Europe en totale autonomie et doivent survoler le maximum de balises virtuelles afin d’engranger des points. Une compétition qui vient renforcer la vocation de la Base de Chambley à devenir un haut lieu des grands rendez-vous aéronautiques européens.

Cette première édition aura démontré qu’une manifestation populaire, familiale et festive peut être organisée avec passion, générosité et engagement. Grâce à une équipe de bénévoles exceptionnelle, Chambley Air Passion s’impose déjà comme un rendez-vous incontournable, appelé à grandir encore dans les années à venir.