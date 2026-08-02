Incendie Seveso en Moselle : 30 000 habitants confinés

Un incendie s’est déclaré dimanche 2 août sur le site de la société Safe à Gandrange, classé Seveso seuil bas, provoquant le confinement de 30 000 habitants dans cinq communes mosellanes. Le feu a été maîtrisé en début d’après-midi, permettant la levée du confinement, tandis que trois personnes ont été légèrement blessées.

L’incendie sur le site Seveso de Gandrange

Un incendie s’est déclaré ce dimanche 2 août 2026 sur le site de la société Safe, situé dans la zone industrielle de Gandrange a proximité d’Amnéville. Le sinistre concerne un entrepôt d’une superficie de 800 m². Le site est classé Seveso seuil bas.

Le feu est désormais maîtrisé, annonce la préfectuere de la Moselle. Le bilan humain fait état de trois blessés légers : deux sapeurs-pompiers et un employé du site.

Les moyens engagés par le SDIS sont actuellement de 135 sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, issus d’une vingtaine de casernes, ainsi que de 40 engins.

Des mesures ont été réalisées par les équipes du SDIS afin d’évaluer l’impact des fumées. Les résultats de ces analyses ont permis d’éliminer le risque de toxicité et de pollution dans les communes concernées.

Le dispositif préventif de confinement sollicité auprès des maires des communes concernées (Gandrange, Amnéville, Vitry-sur-Orne, Clouange et Rombas) a été levé en liaison avec les maires et via le dispositif FR-Alert.

L’alerte a été donnée par le service incendie interne de l’entreprise, alors que le site était fermé au moment de l’incident. Un large panache de fumées noires a rapidement été visible depuis 10 heures du matin, signalant l’ampleur du sinistre. Selon les informations des autorités, la présence de produits toxiques sur le site a été confirmée, justifiant les mesures de sécurité immédiatement mises en œuvre.

Le dispositif de confinement préventif de 30 000 personnes

Face au risque de dispersion de produits toxiques via les fumées, la préfecture de Moselle a décidé une mesure exceptionnelle : le confinement de quelque 30 000 habitants répartis sur cinq communes du secteur.

L’ampleur de l’incendie a nécessité la mobilisation de 135 pompiers sur le site, représentant un déploiement conséquent des ressources départementales. Le feu a finalement été éteint en début d’après-midi, permettant une stabilisation rapide de la situation.

Comprendre la classification Seveso et ses implications

Les sites Seveso font référence à une directive européenne définissant deux niveaux de classification en fonction de la quantité de matières dangereuses présentes sur les installations. Le seuil bas, auquel appartient le site de Gandrange, implique des règlementations strictes de sécurité et de prévention des risques.

Cette classification impose aux exploitants de mettre en place des systèmes de détection d’incidents, des plans d’urgence, et des protocoles de communication avec les autorités locales. Elle oblige également les collectivités territoriales à développer des plans de secours spécifiques et à informer régulièrement les populations riveraines des risques potentiels.