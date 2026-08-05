Les prix des carburants explosent en Europe depuis la crise géopolitique au Moyen-Orient. Entre Malte et les Pays-Bas, le litre d’essence peut coûter jusqu’à deux fois plus cher, révélant des disparités majeures liées aux politiques fiscales nationales et aux tensions d’approvisionnement mondial.

Une flambée brutale depuis février 2026

Depuis le déclenchement du conflit au Moyen-Orient le 28 février 2026, les prix des carburants connaissent une hausse vertigineuse à travers l’Union européenne. Cette augmentation s’explique par les craintes légitimes concernant l’approvisionnement mondial et les perturbations du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, point stratégique essentiellement des échanges pétroliers. L’Europe, partiellement dépendante du Moyen-Orient pour le diesel et le kérosène, subit de plein fouet cette tension accrue sur les marchés des produits raffinés.

Les données statistiques d’Eurostat illustrent l’ampleur du phénomène : en juin 2026, le prix des carburants et lubrifiants pour le transport individuel dans l’UE a augmenté de 13,7% par rapport à juin 2025. Les deux mois précédents ont connu des hausses encore plus spectaculaires, avec une progression de 20,8% en avril 2026 et 20,7% en mai 2026. Le baril de Brent, indice de référence majeur, a explosé en une seule semaine, passant de 80,79 dollars le baril à 93,06 dollars, témoignant de la volatilité extrême du marché énergétique.

Des écarts vertigineux entre les États membres

Malgré cette hausse générale, les augmentations restent très inégalement réparties au sein de l’Union européenne. En juillet 2026, la Hongrie n’enregistrait qu’une augmentation de 2,3% du prix des carburants par rapport à l’année précédente, tandis que l’Espagne affichait une hausse de 7,9%. À contrario, la Bulgarie, la Lituanie, la Roumanie, la Finlande et le Luxembourg connaissaient des augmentations dépassant les 20%, révélant l’hétérogénéité des situations économiques et énergétiques entre États membres.

Les prix absolus à la pompe amplifient ces disparités. Le litre d’essence sans plomb 95 dépasse les 2 euros dans cinq pays de l’Union : le Danemark (2,46 euros), les Pays-Bas (2,34 euros), l’Allemagne (2,19 euros), la Finlande (2,16 euros) et la France (2,01 euros). Pour le gazole, sept pays franchissent ce seuil symbolique des 2 euros, dont les Pays-Bas (2,31 euros), la Finlande (2,2 euros), le Danemark (2,18 euros), l’Allemagne (2,16 euros), la France (2,07 euros), la Belgique (2,06 euros) et l’Italie (2,04 euros).

L’exemple extrême : des prix qui varient du simple au double

C’est à Malte que se cache la plus grande surprise tarifaire de l’Union européenne. Le gouvernement maltais applique une politique originale de « blocage des prix » en versant une compensation financière directe aux importateurs de pétrole et aux distributeurs. Résultat : essence à 1,34 euros le litre et gazole à seulement 1,21 euro. Ces prix défient toute concurrence dans l’UE et demeurent largement inférieurs à la moyenne européenne respectivement de 1,91 euro et 1,93 euro par litre.

En comparaison, les conducteurs aux Pays-Bas paient leur gazole quasiment deux fois plus cher qu’à Malte : 2,31 euros contre 1,21 euro. Cet écart considérable, du simple au double, illustre parfaitement comment les politiques nationales et les structures fiscales façonnent radicalement l’expérience des consommateurs européens à la pompe.

Les interventions gouvernementales face à la crise énergétique

Face à cette envolée des prix, certains gouvernements européens ont choisi d’intervenir directement auprès des distributeurs. L’Espagne a mis en place une remise de 15 centimes d’euro par litre en juillet 2026, mesure qui s’inscrit dans une continuité politique puisqu’elle avait déjà réduit temporairement la TVA de 21% à 10% sur les carburants. La Suède, avec un prix moyen de l’essence à 1,44 euros le litre, pratique également une approche interventionniste, quoique moins directement.

Ces mesures d’urgence reflètent la priorité politique absolue accordée à la maîtrise des prix énergétiques, particulièrement avant la saison estivale des vacances. Cependant, elles révèlent aussi les limites des politiques nationales face à une problématique structurellement européenne et internationale.

La fiscalité : le véritable clivage énergétique de l’Europe

Au-delà des fluctuations du marché pétrolier, c’est la fiscalité nationale qui explique les écarts persistants entre États membres. L’Union européenne impose un droit d’accise minimum de 0,36 euro par litre d’essence sans plomb et de 0,33 euro par litre de diesel. Or, les États membres appliquent des taux très largement différents selon leurs orientations politiques et leurs besoins budgétaires.

La France figure parmi les pays les plus taxateurs de l’UE, appliquant une taxe de 0,69 euro par litre d’essence et de 0,61 euro par litre de gazole. Elle occupe ainsi la cinquième place pour l’essence et la première pour le diesel au sein des Vingt-Sept. Les Pays-Bas, le Danemark et l’Italie appliquent également des taxes très élevées sur le sans plomb, tandis que l’Italie, l’Irlande et la Belgique taxent davantage le diesel.

À l’opposé, Malte pratique la fiscalité la plus légère, suivie de la Bulgarie pour l’essence et le gazole confondus, de la Hongrie pour l’essence et de la Suède pour le gazole. Ces disparités fiscales, combinées aux coûts de raffinage et de transport variables, créent un véritable clivage énergétique au sein de l’Europe.

Pourquoi le diesel flambe plus vite que l’essence en France ?

En temps normal, le droit d’accise sur l’essence étant supérieur à celui du diesel, l’essence devrait être légèrement plus chère que le diesel en France. Pourtant, depuis février 2026, le gazole a régulièrement surpassé le sans plomb en prix à la pompe. Cette inversion contre-intuitive répond à une simple loi économique : celle de l’offre et de la demande.

Le diesel alimente encore plus de la moitié du parc automobile français. Selon l’INSEE, en 2024, la consommation française de diesel atteignait 28 millions de tonnes, bien supérieure aux 11,1 millions de tonnes d’essence (SP95 et SP98 combinés). Cette demande soutenue face à une offre mondiale tendue pousse naturellement les prix à la hausse plus rapidement pour le diesel que pour l’essence, contrecarrant ainsi l’effet des taxes nationales.

Les cycles historiques de volatilité énergétique en Europe

La crise actuelle ne constitue pas une anomalie isolée dans l’histoire énergétique européenne, mais s’inscrit dans un cycle de tensions récurrentes. La première grande phase haussière du XXIe siècle remonte à 2005-2008, période durant laquelle le litre de SP95 est passé de 1,04 euro début janvier 2005 à environ 1,47 euro début juillet 2008. Cette hausse s’expliquait par une demande mondiale très vigoureuse, notamment dans les économies émergentes, tandis que la production mondiale stagnait.

La crise financière mondiale de 2008-2009 a provoqué un effondrement brutal des prix, suivie d’une deuxième séquence haussière entre 2009 et 2012, durant laquelle le SP95 a atteint 1,69 euro au printemps 2012 en raison de la guerre civile libyenne et des sanctions contre l’Iran. Le creux exceptionnel de la pandémie COVID-19, avec 1,16 euro le litre le 4 mai 2020, a été suivi d’une reprise en 2021, avant le grand choc énergétique de 2022 provoqué par la guerre en Ukraine. L’Agence internationale de l’énergie rappelle que les tensions avaient déjà commencé avant 2022, révélant une fragilité structurelle du système énergétique européen.

Situation française : une position médiane aux taxes nationales élevées

Au 24 juillet 2026, les conducteurs français payaient en moyenne 2,021 euros par litre pour le SP95 E10, en hausse de 4,4 centimes par rapport à la semaine précédente. Le gazole français s’établissait à 2,169 euros par litre TTC, enregistrant une hausse de 10,2 centimes sur la même période. Ces prix placent la France à la cinquième position des pays les plus chers de l’Union pour l’essence et dans le peloton de tête pour le diesel.

Le coût de distribution français intègre un élément souvent méconnu : une charge théorique de certificats d’économies d’énergie (CEE) estimée à 13,28 centimes d’euro par litre hors taxes, soit 15,94 centimes TTC. Ce surcoût structurel participe à l’équilibre global des prix français, témoignant de la complexité du système de tarification des carburants au-delà de la simple fiscalité d’accise.

Décrypter les écarts pour mieux comprendre l’énergie européenne

Les disparités de prix des carburants à travers l’Union européenne ne constituent pas une aberration du marché, mais le reflet fidèle de quatre paramètres structurels : le coût du pétrole brut et de son raffinage, le coût du transport jusqu’à destination, la marge commerciale des distributeurs, et enfin les politiques fiscales nationales. Comprendre ces écarts permet d’appréhender les véritables enjeux énergétiques de l’Europe.

À l’aube de la route des vacances estivales, ces écarts tarifaires continuent de structurer l’expérience des automobilistes européens et soulignent l’importance d’une coordination énergétique plus étroite au sein de l’Union, face à un contexte géopolitique persistemment instable et une demande mondiale toujours pressante.

🇺🇲🛢️ Aux États-Unis, la guerre contre l’Iran et le blocage du détroit d’Ormuz font de nouveau flamber les cours du pétrole, mais aussi les profits des géants du secteur. Donald Trump estime qu’ils gagnent trop d’argent et exige une baisse du prix à la pompe. #JT20h pic.twitter.com/mRuC4ZYYrf — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) August 4, 2026