Cabaret Vert 2026 : des transports Fluo pour les festivaliers

Du 20 au 23 août 2026, la Région Grand Est renforce son dispositif de mobilité à l’occasion du Cabaret Vert, à Charleville-Mézières. Trains de nuit, cars spéciaux et Pass Groupe élargi doivent permettre aux milliers de festivaliers de rejoindre le site plus facilement, à moindre coût et dans des conditions de sécurité optimales.

Une alternative à la voiture pour rejoindre le festival

Chaque année, le Cabaret Vert attire plusieurs dizaines de milliers de spectateurs à Charleville-Mézières. Pour limiter l’impact environnemental des déplacements et fluidifier l’accès au festival, la Région Grand Est renouvelle son partenariat avec le réseau Fluo.

La gare SNCF de Charleville-Mézières, située à seulement huit minutes à pied de l’entrée du festival, constitue le principal point d’accès pour les voyageurs arrivant en train.

Des trains Fluo de nuit après les concerts

Afin de permettre aux festivaliers de rentrer chez eux après les spectacles, des trains spéciaux circuleront chaque soir à l’issue des concerts.

Du jeudi 20 au samedi 22 août, les départs depuis Charleville-Mézières sont programmés à 3 heures du matin. Le dimanche 23 août, dernier jour du festival, le départ est avancé à 1 heure du matin.

Deux lignes seront desservies :

Vers Reims :

Poix-Terron

Amagne-Lucquy

Rethel

Bazancourt

Vers Givet :

Nouzonville

Joigny-sur-Meuse

Bogny-sur-Meuse

Monthermé

Deville

Laifour

Anchamps

Revin

Fumay

Haybes

Fépin

Vireux-Molhain

Aubrives

Les billets sont disponibles sur le site TER Grand Est, aux distributeurs régionaux ainsi que sur les principales plateformes de réservation ferroviaire.

Des cars Fluo spéciaux au départ de plusieurs communes

Le réseau Fluo met également en place des cars spéciaux pendant toute la durée du festival.

Un aller-retour quotidien est proposé depuis :

Sedan ;

Carignan ;

Vouziers ;

Signy-l’Abbaye ;

Rocroi.

Des arrêts intermédiaires sont prévus sur les différents itinéraires.

Le tarif est fixé à 6 euros l’aller-retour. L’accès est réservé aux voyageurs ayant réservé un billet aller-retour, la réservation étant obligatoire.

Un Pass Groupe exceptionnellement étendu

À l’occasion du Cabaret Vert, la Région Grand Est élargit exceptionnellement la validité de son Pass Groupe Week-end.

Habituellement limité aux samedis et dimanches, ce titre de transport sera également valable les jeudi 20 et vendredi 21 août.

Pour 40 euros par jour, un groupe de deux à cinq personnes pourra voyager de manière illimitée sur l’ensemble du réseau Train Fluo régional. Ce pass est également accepté à bord des trains spéciaux de nuit mis en circulation après les concerts.

Cette formule vise à encourager les déplacements collectifs tout en réduisant le coût du transport pour les festivaliers.

Encourager une mobilité plus durable

À travers ce dispositif, la Région Grand Est poursuit sa politique de développement des mobilités durables lors des grands événements culturels. En proposant une offre renforcée de trains et de cars, la collectivité entend limiter l’usage de la voiture individuelle, réduire les émissions liées aux déplacements et faciliter le retour des festivaliers dans des conditions de sécurité optimales.

Les horaires détaillés, les modalités de réservation et les informations pratiques sont disponibles sur les sites du réseau TER Grand Est et du Cabaret Vert.