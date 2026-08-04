Présidentielle : l’hypothèse Christine Lagarde

Le scénario-fiction imaginé par Charles Sannat pour 2027

Dans un édito publié le 3 août 2026, l’éditorialiste économique Charles Sannat imagine un scénario de politique-fiction : une crise soudaine des taux souverains français propulserait, dès le début de l’année 2027, la candidature d’une Christine Lagarde présentée comme le dernier recours face à la faillite. L’auteur le souligne lui-même : il s’agit d’un exercice de politique-fiction estival, et non d’une prévision. En toile de fond, cependant, un vrai calendrier électoral et une vraie question : que ferait Christine Lagarde à l’Élysée ?

Un exercice assumé de politique-fiction

Charles Sannat le précise noir sur blanc dans son texte : le scénario qu’il déroule est une « fiction estivale sans prétention ». L’éditorialiste, connu pour sa lettre économique en ligne, y présente néanmoins un déroulé précis et daté, présenté comme le dossier spécial de sa publication consacrée aux « stratégies » à adopter face à une potentielle présidence Lagarde.

Le point de départ du récit imaginé : le débat budgétaire 2027 s’enlise à l’Assemblée nationale à l’approche de l’élection présidentielle, dont le premier tour est fixé, dans le scénario, au 18 avril 2027 et le second tour au 2 mai.

Le déroulé imaginé d’une crise des taux

Selon la trame fictive proposée par Charles Sannat, la tension monterait par paliers à partir de novembre 2026 : les taux à 10 ans français, jusque-là sous contrôle, franchiraient la barre des 4 % à la mi-décembre, puis 4,5 % le 20 décembre. Le Premier ministre, dans ce récit, annoncerait un nouveau plan d’économies de 8 milliards d’euros pour rassurer les marchés avant les fêtes.

Le scénario s’accélère ensuite à la mi-janvier 2027 : rumeurs sur des comptes publics 2026 dégradés, croissance atone, recettes fiscales en baisse, déficit annoncé à 6,5 % du PIB et absence de budget voté. Une « journée noire » sur les marchés ferait grimper les taux français au-delà de 5 %, avec un écart marqué face à l’Allemagne, et un recul de 8 % du CAC 40 porté par les valeurs bancaires.

Fin janvier, toujours dans ce récit fictif, le taux à 10 ans atteindrait le seuil symbolique de 6 %, provoquant des scènes de panique inspirées de la crise financière de 2008 : des épargnants tenteraient de convertir leurs contrats d’assurance-vie en or physique, jusqu’à la pénurie.

La candidature imaginaire de la « dernière chance »

C’est dans ce contexte de crise fictive que Charles Sannat imagine l’entrée en scène de Christine Lagarde, démissionnaire de la présidence de la BCE, présentée par les chaînes de télévision comme la seule personnalité en mesure de « murmurer à l’oreille des marchés » grâce à son parcours : ministre de l’Économie sous Nicolas Sarkozy, directrice générale du FMI, puis présidente de la Banque centrale européenne.

L’éditorialiste lui prête un discours de campagne fictif, dans lequel elle promettrait que la France tiendra ses engagements internationaux et appellerait les investisseurs à ne pas attaquer la dette française pendant la campagne, tout en annonçant un « ajustement » présenté comme juste et équitable.

« C’est parce que je sais en ces heures difficiles comment résoudre une crise financière que j’ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la République » — discours fictif prêté à Christine Lagarde par Charles Sannat.

Dans ce récit, l’ensemble de l’establishment médiatique, politique et économique se rallierait à cette candidature. Au second tour, imaginé le 2 mai 2027, Christine Lagarde l’emporterait face à Marine Le Pen avec 58 % des suffrages exprimés, devenant ainsi la première femme présidente de la Ve République.

Pourquoi Christine Lagarde plutôt qu’une autre ?

Au-delà de la fiction électorale, Charles Sannat justifie le choix de ce nom par le bilan qu’il attribue à Christine Lagarde en matière de gestion de crises financières. Il rappelle son rôle dans la restructuration de la dette grecque — les fameuses décotes, ou « haircuts », imposées aux créanciers — ainsi que le mécanisme de « bail-in » appliqué lors de la faillite des banques chypriotes en 2013, où une partie des dépôts bancaires avait été mise à contribution pour renflouer le secteur.

L’éditorialiste met également en avant son rôle, en tant que présidente de la BCE, dans l’élaboration du cadre européen de résolution bancaire, qu’il présente comme un dispositif susceptible d’encadrer, en cas de crise, le sort de l’épargne des particuliers.

Ce qu’il faut retenir

Il s’agit d’un scénario de politique-fiction assumé comme tel par son auteur, Charles Sannat, publié le 3 août 2026 dans le cadre du dossier estival de sa lettre économique en ligne. Aucun des éléments datés (taux d’intérêt, déficit, résultat électoral, retrait de Christine Lagarde de la BCE) ne constitue une information vérifiée ou une annonce officielle : ce sont des hypothèses construites par l’auteur pour illustrer sa grille de lecture des choix économiques qu’il attribue à Christine Lagarde en cas d’accession à l’Élysée. Et pourtant…

Source : Charles Sannat, « Présidentielle 2027. L’hypothèse Christine Lagarde, votre dossier spécial stratégies en ligne ! », 3 août 2026.