Sécheresse : toute la Meurthe-et-Moselle passe en alerte renforcée

Face à une aggravation rapide de la sécheresse, le préfet de Meurthe-et-Moselle a placé l’ensemble du département en alerte renforcée, troisième niveau sur quatre avant la crise. Les restrictions d’usage de l’eau sont étendues à tous les territoires et concernent désormais particuliers, collectivités, agriculteurs et industriels.

Une sécheresse plus précoce qu’en 2022

Le préfet de Meurthe-et-Moselle, Yves Seguy, a décidé ce 24 juillet 2026 d’étendre le niveau « alerte renforcée » à l’ensemble du département, en raison de la poursuite de la dégradation des conditions hydrologiques et météorologiques.

Jusqu’à présent, les secteurs « Moselle amont et Meurthe » ainsi que « Moselle aval, Orne, Nied et Seille » étaient déjà soumis à ce régime depuis le 10 juillet. Désormais, la zone « Meuse Aval et Chiers » rejoint également ce niveau d’alerte, plaçant ainsi toute la Meurthe-et-Moselle sous les mêmes restrictions.

Selon les services de l’État, la situation est jugée plus préoccupante encore qu’en 2022, année marquée par une sécheresse exceptionnelle qui avait conduit au déclenchement du niveau de crise.

Des cours d’eau à sec et une mortalité piscicole inquiétante

Malgré quelques épisodes pluvieux observés début juin puis à la mi-juillet, ils n’ont pas suffi à enrayer l’assèchement progressif des milieux aquatiques.

Les autorités constatent un nombre record de cours d’eau en assec pour cette période de l’année. Plusieurs épisodes de mortalité piscicole ont également été recensés, conséquence directe des faibles débits et des températures particulièrement élevées de l’eau.

Cette situation résulte d’une succession de mois déficitaires en précipitations, aggravée par des épisodes de canicule précoces et intenses en mai et en juin, puis par un mois de juillet particulièrement sec. Les prévisions météorologiques ne laissent entrevoir aucune amélioration significative à court terme.

Des restrictions renforcées pour tous les usagers

L’arrêté préfectoral impose de nouvelles limitations afin de préserver les ressources en eau. Elles s’appliquent aux particuliers, aux collectivités, aux exploitants agricoles et aux entreprises.

Les principales interdictions déjà en vigueur sont maintenues :

lavage des véhicules en dehors des stations de lavage ;

remplissage des piscines privées et publiques, sauf impératif technique ou sanitaire ;

nettoyage des voiries, terrasses, façades et toitures, sauf par une entreprise spécialisée ou une collectivité ;

prélèvements d’eau dans les milieux naturels et les fontaines publiques, sauf dérogations prévues par arrêté ;

remplissage et vidange des plans d’eau, sauf exceptions réglementaires.

L’arrosage encore davantage limité

Le passage en alerte renforcée durcit également les règles concernant l’arrosage et l’irrigation.

Sont désormais interdits :

l’arrosage des pelouses, massifs fleuris, espaces verts publics et espaces arborés, à l’exception des arbres et arbustes plantés en pleine terre depuis moins de deux ans ;

l’arrosage des golfs, à l’exception des greens et des départs.

Par ailleurs :

l’arrosage des jardins potagers est interdit entre 9 heures et 20 heures ;

l’irrigation des cultures par aspersion est également interdite entre 9 heures et 20 heures.

Des dispositions spécifiques concernent également les activités industrielles, les installations hydroélectriques et la navigation fluviale.

Des contrôles annoncés

Les services de l’État et les collectivités annoncent un renforcement des contrôles sur l’ensemble du territoire afin de vérifier le respect des mesures de restriction.

Le non-respect des dispositions prévues par l’arrêté préfectoral est susceptible d’entraîner des sanctions administratives ou pénales.

Quatre niveaux de gestion de la sécheresse

Le dispositif national repose sur quatre niveaux d’alerte :

Vigilance : sensibilisation et économies d’eau ;

Alerte : premières limitations des usages ;

Alerte renforcée : restrictions élargies et plus contraignantes ;

Crise : arrêt des usages non prioritaires afin de préserver l’alimentation en eau potable et les besoins essentiels.

En plaçant l’ensemble de la Meurthe-et-Moselle en alerte renforcée, les autorités espèrent ralentir la dégradation de la ressource en eau alors que l’été 2026 s’annonce comme l’un des plus secs observés ces dernières années.