Moselle : mesures préventives de consommation après l’incendie de Gandrange

À la suite de l’incendie qui s’est déclaré, dimanche 2 août 2026, sur le site de la société Safe, situé dans la zone industrielle de Gandrange sur le ban communal d’Amnéville, de premières inspections et constats ont été effectués. La préfecture de la Moselle liste les précautions à prendre.

Une surveillance environnementale post-accidentelle, plus ciblée au regard d’éléments techniques disponibles après le sinistre, sera imposée à l’exploitant pour la réalisation de prélèvements et analyses dans les prochains jours dans différentes matrices environnementales et sur différentes substances.

En attendant ces résultats et par mesure de précaution, notamment en ce qui concerne la consommation et la commercialisation de denrées alimentaires, la préfecture de la Moselle recommande aux riverains et aux exploitants agricoles de suivre les recommandations suivantes.

Pour les riverains

En cas de débris retrouvés dans leur jardin, contacter l’exploitant du site industriel à l’adresse mail suivante : support.clients.iws@suez.com

L’exploitant est responsable de la récupération de ces débris. Vérifier l’origine de l’eau utilisée pour leurs besoins et ceux des animaux domestiques

L’eau du robinet peut être utilisée pour boire, se laver, arroser le jardin, remplir une piscine et abreuver les animaux domestiques, sauf contreindication des pouvoirs publics ;

Ne pas utiliser l’eau souterraine d’un puits pour boire, arroser le jardin ou abreuver les animaux, car elle peut être contaminée ;

Ne pas utiliser, dans l’habitation ou le jardin, l’eau de pluie collectée pendant ou après l’incendie. Seule l’eau collectée avant l’incendie peut continuer à être utilisée si elle a été protégée et isolée pendant l’incendie ;

Ne pas consommer l’eau issue des cours et plans d’eau ni arroser le jardin ou abreuver les animaux, car elle peut être contaminée ;

Se baigner uniquement dans les rivières, lacs ou zones de mer placés sous surveillance et autorisés par les pouvoirs publics. Éviter la baignade dans une piscine privée qui n’a pas été protégée pendant l’incendie, car l’eau peut avoir reçu des dépôts.

3- Être attentif à l’origine des aliments consommés par les personnes, les animaux domestiques et les animaux de basse-cour

Fruits et légumes du jardin récoltés avant l’incendie. Ils peuvent être consommés s’ils ont été protégés depuis, par exemple dans une cave ou un congélateur ;

Produits du jardin après l’incendie. Éviter de les consommer. Si vous le souhaitez néanmoins, les laver à l’eau potable, les éplucher et retirer les feuilles externes des salades, choux et autres légumes à feuilles afin d’enlever les éventuels dépôts ;

Animaux de basse-cour. Les garder à l’abri et les nourrir dans des mangeoires. Ne pas déposer la nourriture directement au sol, qui peut être contaminé par des dépôts ;

Produits sauvages récoltés avant l’incendie. Les champignons, fruits, légumes, aromates, viandes et poissons peuvent être consommés s’ils ont été récoltés avant l’incendie et protégés depuis, par exemple dans une cave ou un congélateur ;

Produits sauvages après l’incendie. Éviter de ramasser, chasser ou pêcher, puis de consommer ces produits. Si des végétaux sauvages sont néanmoins consommés, les laver à l’eau potable afin d’enlever les éventuels dépôts.

4. Éviter tout contact avec le sol et les surfaces extérieures, qui peuvent être contaminés par des dépôts visibles ou non en particulier pour les enfants

Ne pas ramasser les débris consécutifs à l’incendie. Ils doivent être collectés par un organisme habilité ;

Se déchausser pour ne pas ramener de polluants à l’intérieur lors du retour au domicile ;

Se laver soigneusement les mains et les zones salies, et veiller au lavage soigneux des mains des enfants ;

Après une sortie, nettoyer les pattes des animaux domestiques avec un chiffon humide avant de les laisser rentrer.

5. Nettoyer les biens et les surfaces à l’intérieur comme à l’extérieur de l’habitation, car le sol et les surfaces peuvent être contaminés

Protection des mains. Porter des gants pour éviter le contact avec des dépôts visibles ou non. En cas de contact direct, se laver soigneusement les mains et les zones salies ;

Méthode. Utiliser de l’eau du robinet ou le produit d’entretien habituel, avec un chiffon humide ou une serpillière ;

Appareils à éviter. Ne pas utiliser d’aspirateur, de balai, de souffleur ou de nettoyeur haute pression, car ils peuvent remettre les polluants en suspension dans l’air ou les étaler ;

Priorités. Nettoyer en priorité, selon les besoins, les objets et surfaces non protégés pendant l’incendie avec lesquels il existe un contact : sols, terrasses, mobilier, véhicules, notamment.

Pour les exploitants agricoles

Tout exploitant impacté est responsable de la sécurité sanitaire des produits qu’il met sur le marché. En cas d’exposition aux fumées, aux cendres ou à une eau potentiellement contaminée, aucune commercialisation ne doit intervenir tant que l’innocuité des produits n’est pas garantie. Tout lot suspect doit pouvoir être identifié, isolé et retiré immédiatement du circuit de vente ;

Pour les fruits et légumes, les produits recouverts de cendres ne doivent pas être commercialisés. Les produits sans dépôt visible, pouvant être nettoyés à l’eau potable et consommés épluchés le cas échéant, peuvent être maintenus sous réserve d’un lavage soigneux. Les légumes-feuilles, salades, épinards et herbes aromatiques doivent faire l’objet d’une vigilance renforcée. Les silos ouverts doivent être contrôlés avec attention. L’exploitant doit également vérifier la qualité de l’eau d’irrigation, protéger les serres, tunnels et abris ;

Concernant les animaux d’élevage, il convient de vider, nettoyer et de changer l’eau des abreuvoirs exposés. Il est nécessaire d’éviter le pâturage sur les parcelles sur lesquelles des cendres sont visibles et de distribuer uniquement du fourrage sain et protégé.

Le matériel agricole ayant subi des dépôts de suie ou une exposition aux fumées doit être nettoyé minutieusement avant réutilisation.

Enfin, il est indispensable de consigner dans le registre d’exploitation les dates d’exposition, les parcelles impactées, les mesures correctives engagées et le cas échéant, les lots retirés de la vente.