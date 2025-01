Le danger invisible des canalisations PVC dans les campagnes

Des milliers de Français exposés à un gaz cancérigène dans leur eau potable en raison de canalisations vieillissantes, révèle Envoyé Spécial, dans son émission de ce 16 janvier 2025.

La pollution silencieuse qui menace nos zones rurales a un nom : le chlorure de vinyle monomère (CVM). Cette substance toxique, qui s’échappe des anciennes canalisations en PVC, prive aujourd’hui de nombreux foyers français d’eau potable, révélant une crise sanitaire d’ampleur nationale.

Une pollution qui s’étend sur des milliers de kilomètres

Plus de 140 000 kilomètres de canalisations en PVC posées avant 1980 sont potentiellement concernés sur l’ensemble du territoire français. Dans le Gers, une cinquantaine d’habitants vivent depuis plus d’un an avec cette épée de Damoclès, contraints de s’approvisionner exclusivement en eau en bouteille pour leurs besoins quotidiens.

Une menace sanitaire préoccupante

Le CVM, classé « cancérigène certain » par le Centre international de recherche sur le cancer dès 1987, présente des risques particulièrement inquiétants pour la santé. L’ANSES a fixé un seuil d’alerte à 0,5 µg par litre d’eau, mais les études peinent à établir un lien direct entre l’eau contaminée et l’augmentation alarmante des cas de cancer du foie en France, qui ont triplé entre 1990 et 2024.

La mobilisation citoyenne s’organise

Face à cette menace, les citoyens se mobilisent. Dans la Sarthe, une association réclame des contrôles plus stricts et dénonce l’opacité des autorités sanitaires. Dans le Loiret, des habitants ont porté l’affaire en justice pour contraindre leur syndicat des eaux à remplacer les canalisations défectueuses. Ces travaux représentent un défi financier majeur pour les collectivités locales déjà sous tension budgétaire.

Cette crise soulève des questions cruciales sur la gestion des infrastructures vieillissantes de notre réseau d’eau potable et la capacité des autorités à protéger efficacement la santé des habitants des zones rurales. Alors que les collectivités locales font face à des coûts de rénovation colossaux, l’urgence sanitaire continue de s’accroître dans l’ombre de nos campagnes.

Extrait « Les tuyaux qui empoisonnent nos campagnes », un reportage à voir dans « Envoyé spécial