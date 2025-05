Le CHRU de Nancy se mobilise contre le cancer de la vessie

Le mercredi 28 mai 2025, de 9h à 17h, le CHRU de Nancy propose une journée dédiée à la sensibilisation et à la prévention du cancer de la vessie dans le hall de Brabois Adultes.

Cette initiative vise à informer le public et les soignants sur cette pathologie méconnue : reconnaître les symptômes précoces, identifier les facteurs de risque et comprendre les moyens de prévention.

Un cancer fréquent, mais mal connu du grand public

En France, le cancer de la vessie représente environ 13 000 nouveaux cas par an, se classant au 7e rang des cancers les plus fréquents. Il affecte principalement les hommes autour de 70 ans, mais peut également toucher les femmes et, dans de rares cas, des adultes plus jeunes. Cette maladie cause environ 5 000 décès annuels.

Les symptômes restent souvent discrets, mais méritent une attention particulière. Le signe le plus caractéristique est la présence de sang dans les urines (hématurie), habituellement sans douleur et par épisodes. Peuvent s’y ajouter des brûlures mictionnelles, une fréquence ou urgence urinaire inhabituelle, ainsi que des douleurs pelviennes. Face à ces manifestations, une consultation médicale s’impose pour établir un diagnostic et initier une prise en charge appropriée.

Des causes principalement liées au tabac et aux expositions professionnelles

Le tabagisme constitue le principal facteur de risque de ce cancer. Les composés toxiques de la cigarette, filtrés par les reins puis concentrés dans l’urine, agressent directement la muqueuse vésicale. Le risque est multiplié par 3 à 5 chez les fumeurs.

Certaines expositions professionnelles jouent également un rôle déterminant : industries du caoutchouc, secteur métallurgique et manipulation d’hydrocarbures. L’âge avancé, le sexe masculin et des antécédents thérapeutiques (radiothérapie, certaines chimiothérapies) constituent d’autres facteurs de vulnérabilité.

L’importance d’un diagnostic précoce

Bien qu’il n’existe pas de programme de dépistage organisé, la détection précoce transforme significativement le pronostic. Le bilan diagnostique associe habituellement imagerie des voies urinaires (échographie ou scanner), cystoscopie (examen endoscopique de la vessie) et analyses urinaires spécialisées.