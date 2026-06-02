Les dates des soldes sont fixées par la loi pour chaque saison. Retrouvez le calendrier des soldes d’été 2026, selon votre lieu de résidence.

Sur quelle période se déroulent les soldes d’été 2026 ?

Les dates des soldes sont déterminées conformément à l’article L. 310-3 du code de commerce et à l’arrêté du 27 mai 2019.

Dans la majorité des départements métropolitains, les soldes d’été se tiendront du mercredi 24 juin 2026 à 8 heures du matin au mardi 21 juillet 2026 inclus.

La durée de chaque saison de soldes est fixée à quatre semaines.

À propos des soldes en ligne

Pour le commerce en ligne ou la vente à distance (e-commerce), les dates des soldes sont alignées sur les dates nationales du commerce traditionnel, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.

Quelles sont les dates des soldes d’été 2026 spécifiques dans certains départements ou collectivités d’outre-mer ?

Dans certains départements métropolitains et dans les départements et collectivités d’outre-mer, il existe des dates de démarrage différentes pour les soldes d’été 2026 :