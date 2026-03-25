Le centre commercial « La Cascade » de Laxou-Maxéville (54) mis en vente par l’ANCT

L’Agence nationale de la cohésion des territoires cède cet actif commercial performant, situé au cœur du quartier prioritaire du Champ-le-Bœuf, dans l’agglomération de Nancy.

L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) annonce la mise en vente du centre commercial « La Cascade », implanté à cheval sur les communes de Laxou et Maxéville, dans l’agglomération nancéienne. Cette cession s’inscrit dans la mission confiée à l’agence de redynamiser le commerce et l’artisanat dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Un équipement né de la rénovation urbaine

Développé en deux phases — en 2018 puis en 2022 — dans le cadre du projet de rénovation urbaine du quartier du Champ-le-Bœuf, « La Cascade » est pensé comme un centre ouvert sur la ville, sans galerie intérieure. Il regroupe aujourd’hui 27 lots répartis sur 4 640 m², offrant une palette complète de commerces et services du quotidien : pharmacie, laboratoire d’analyses, cabinets médicaux et dentaires, opticiens, restauration, boucherie, banque, prêt-à-porter… À proximité immédiate voisinent des enseignes comme Lidl, GiFi, Action et la Boulangerie Ange.

Sur les 27 lots que compte le centre, 25 sont actuellement occupés. Deux lots restent vacants et font l’objet d’une démarche active de recommercialisation. L’ensemble des lots est proposé à la vente en bloc.

Un actif à maturité commerciale

Avec un loyer annuel de 509 488 € HT/HC et des baux commerciaux sécurisés, le site affiche une stabilité financière structurée. Sa situation au cœur d’un bassin résidentiel de près de 24 000 habitants, desservi par les lignes de transport en commun T2 et COROL et doté d’un parking dédié, en fait un pôle commerçant bien ancré dans son territoire.

Un repreneur responsable recherché

L’ANCT indique privilégier un investisseur unique, bailleur qui exploitera directement le site dans une logique de gestion responsable et durable, en lien étroit avec les collectivités locales. Cette approche vise à prolonger la dynamique engagée et à conforter l’image du quartier prioritaire.

Contact ANCT

*Maéva Groff, chargée de mission ventes : 06 42 95 58 47

*William de Cespedes : directeur de l’exploitation (06 09 64 78 44)

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