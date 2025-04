Nancy : Le printemps de la Palestine 2025

Inauguration samedi 26 avril 2025 à 15 h 30, en présence de Madame Hala Abou Hassira, Ambassadrice de Palestine en France, Place Maginot – Nancy. Des manifestations culturelles jusqu’au 10 mai grâce à l’association France-Palestine Solidarité. Voir tout le programme.

Aujourd’hui, c’est l’existence même des Palestiniens qui est visée au travers de toutes les institutions qui font vivre sa culture : écoles, universités, théâtres, journaux, associations, lieux de culte ou de sociabilité. En les détruisant, en emprisonnant ou tuant ceux qui la font vivre, c’est l’identité palestinienne qu’Israël veut détruire. Face aux violences, les Palestiniens opposent le “sumud”, attitude faite de détermination pacifique, de patience et de dignité. Car « rester, c’est résister ». Cette 14° édition leur est dédiée.

Le festival est soutenu par les municipalités de : Nancy, Vandœuvre, Tomblaine, Toul, le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, et la revue Politis.

La Palestine dans tous ses états

Différents spectacles ouvriront cette 14ᵉ édition du festival :

Danse et musique en tout genre : dabké palestinien, batucada,

chorale, hip-hop, violon et percussions marocains…

Calligraphie, tatouages au henné, graffs, seront réalisés pour

vous faire découvrir les arts traditionnels de la Palestine.

Stand « Enfants » qui accueillera petits et grands avec

coloriages et puzzles.

Stand « Presse » qui permettra de vous informer sur les actions

de l’AFPS, et de découvrir ouvrages documentaires et

littéraires.

Un stand « Le Philistin » qui proposera artisanat et saveurs en

direct de Palestine.

Venez partager un moment convivial autour d’un thé et déguster des pâtisseries orientales ou une soupe traditionnelle aux lentilles ! Adultes comme enfants, soyez nombreux à vous amuser, découvrir, partager et danser.

Exposition : La Palestine au bout du pinceau

Du vendredi 25 avril au samedi 10 mai, espace Jean-Jaurès, Place des Arts à Tomblaine (54).

Une quinzaine de reproductions de tableaux de peintres des camps de réfugiés palestiniens du Liban

illustrées par un choix de poèmes et accompagnées d’une introduction.

L’expression et la création malgré l’exil, malgré les difficultés.

L’Art comme moyen de résistance.

Vernissage de l’exposition mardi 29 avril à 18 h

Cinéma-débat à Nancy

Lundi 28 avril à 20 h 15 au Cinéma Caméo, 16 rue de la Commanderie, Nancy

Ciné-débat Film “From Ground Zero” de Rashid Masharawi (2024)

Le projet Ground Zero a été lancé par Rashid Masharawi, réalisateur palestinien de Gaza, après les attaques du 7 octobre 2023. Une vingtaine de très courtes histoires réalisées à Gaza qui permettent la multiplicité des points de vue et illustre la fertilité créative du cinéma gazaoui : fiction, documentaire, docu-fiction, animation, voire cinéma expérimental.

Un débat animé par l’Association France Palestine Solidarité.

Contes palestiniens

Mercredi 30 avril à 16h à la Médiathèque municipale Jules Verne, 2 rue de Malines à Vandœuvre (rond-point des Nations).

La culture palestinienne possède ses propres contes. Enchanteurs, drôles et colorés, on y croise le bien et le mal, la sagesse, la bêtise, mais encore l’aventure et le merveilleux. Grâce aux talents des conteuses de l’association « Réponse » et du violoniste Faouzi Bentara, venez partager un voyage vers ces terres lointaines… La séance sera suivie d’un petit buffet oriental.

Musique et poésie

Samedi 3 mai à 20h Salle Yves Coppens 54 allée de Marken, Vandœuvre



Soirée poésie et musique en deux temps. Une introduction poétique et musicale consacrée au poète Mahmoud Darwich, grande voix de la Palestine. Puis une seconde partie dédiée à la musique proche-orientale avec le groupe Yalil. Yalil est un groupe de musique et de chant oriental, fondé en 2019 à Metz par Salem Nassif. Le groupe réunit un ensemble de passionnés de musique et de chant oriental, issus de différentes tranches d’âge et nationalités, unis par la conviction que la musique constitue un langage universel et une voie de guérison face aux effets de la guerre, de la violence et de l’exil.

Lundi 5 mai à 20 h 15

Ciné-débat Film “Innocence” de Guy Davidi (2022)

En Israël, le service militaire n’est pas seulement obligatoire, c’est un rite de passage pour chaque jeune israélien et israélienne. Grâce aux vidéos amateurs, aux récits tirés des journaux intimes des enfants morts au cours de leurs années d’entraînement avec les Forces de Défense israéliennes et aux images d’écoliers dans l’Israël d’aujourd’hui, Guy Davidi remet en cause le statu quo et l’endoctrinement dont ils sont les victimes.

Un débat animé par Jean-Jacques Grunspan distributeur du film suivra sa projection.

Conférence de Sylvain Cipel

Le 6 mai, MJC Pichon, 7 Bd du recteur Senn à Nancy.

16 mois après l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, le Proche-Orient vit sa plus longue guerre. Le peuple palestinien vit un des pires drames de son histoire. Journaliste, ancien rédacteur en chef au Courrier international, au Monde, et aujourd’hui à Orient 21, Sylvain Cypel est un observateur de longue date de cette région. L’auteur de l’État d’Israël contre les juifs (la Découverte, 2020) dépeint une société sous la coupe de l’extrême droite, conditionnée par un demi-siècle d’occupation et de colonisation des territoires palestiniens.

Le printemps de la Palestine se déroule aussi dans les Vosges.

