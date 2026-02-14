L’association AC!! agréée au titre de la protection de l’Environnement

AC!! Anticorruption est une association agréée au titre de la protection de l’Environnement au niveau national pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2026.

Défendre l’environnement

C’est la préfecture de Meurthe-et-Moselle qui en a informé son président, Marcel Claude, en précisant que cet agrément vaut reconnaissance officielle : elle est reconnue comme œuvrant dans l’intérêt général pour la protection de l’environnement. Concrètement, AC!! Anticorruption peut donc participer aux débats publics, siéger dans les instances consultatives, et engager des actions en justice pour défendre la cause de l’environnement. (Article L 141-1 du code de l’environnement).

De nombreux dossiers engagés

« Nous sommes satisfaits d’avoir cet agrément de l’environnement, ce qui nous permettra d’agir se félicite Marcel Claude!! , L’environnement, à notre époque, est constamment dans l’actualité. Car le non-respect nous entraine dans des catastrophes, nous en sommes témoins chaque jour. Exemples ? Les scandales Nestlé, la prolifération des éoliennes, les carrières surexploitées, la méthanisation non maîtrisée, les Plans Locaux d’Urbanismes intercommunaux dévoyés, la pollution, etc., etc. autant de sujets pour lesquels AC!! a déposé de nombreuses plaintes. Cet agrément nous conforte dans notre mission et nous invite à poursuivre le combat. »