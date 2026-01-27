L’ICE sous Trump : raids massifs, morts et controverse

Depuis janvier 2025, l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) est contestée. Raids spectaculaires, incidents mortels, conflits avec les villes : l’agence n’est plus seulement chargée d’appliquer les lois migratoires. Elle est devenue un symbole politique ultra-polarisant.

Red: Alex Pretti’s gun was always holstered until it was removed by an ICE agent.

Blue: Alex Pretti’s hands were never close to his gun.

Orange: The ICE agent’s gun was not fired until Alex Pretti was disarmed. Conclusion: This was an execution by ICE of an unarmed man, for… pic.twitter.com/YlyHvFbldB — Joe Walsh (@WalshFreedom) January 26, 2026

Une agence sous tension

Créée en 2003 pour contrôler l’immigration, l’ICE avait un rôle administratif. Sous Trump, elle est devenue une force militarisée et controversée. Arrestations, détentions, expulsions : tout est passé à l’échelle supérieure.

La radicalisation en trois temps :

2017–2021 : raids et tolérance zéro

Trump élargit les priorités : désormais, toute personne en situation irrégulière est une cible. Raids dans les écoles, tribunaux, lieux de travail. Des familles sont séparées, l’indignation internationale explose.

2021–2024 : le répit Biden

L’ICE ralentit. Arrestations réduites, conditions de détention améliorées. Pour les Républicains, c’est le laxisme.

Depuis 2025 : offensive totale

Retour de Trump, retour des raids massifs. Budgets et effectifs en hausse, opérations à grande échelle. Objectif : 100 000 personnes détenues simultanément. Texas, Californie, Minnesota : les arrestations explosent.

Minneapolis : le drame qui choque le pays

Décembre 2025 : Operation Metro Surge. Plusieurs milliers d’agents fédéraux sont déployés malgré l’opposition des autorités locales. Bilan :

Renée Good, citoyenne américaine, tuée par un agent de l’ICE.

Alex Pretti, infirmier, décède également.



Manifestations massives. Grève générale. Actions en justice. La tension atteint son paroxysme.

Les six scandales

Raids dans des lieux sensibles : écoles, hôpitaux, tribunaux. Familles séparées, communautés terrorisées. Conditions de détention alarmantes : surpeuplement, malnutrition, décès de mineurs. Usage de la force : interventions paramilitaires, morts de civils. “Militarisation de l’ICE” dénoncée. Conflits avec les villes sanctuaires : déploiements sans autorisation, batailles juridiques sur le fédéralisme. Instrumentalisation politique : l’ICE devient un outil idéologique. Le mouvement “Abolish ICE” : ONG, universitaires et même quelques républicains réclament la suppression ou la transformation de l’agence.

Trump défend son agence

Selon la Maison-Blanche, l’ICE protège la sécurité nationale et lutte contre les criminels étrangers. Les violences ? La faute des dirigeants locaux démocrates, pas des agents.

Pour Trump, l’ICE est un bouclier indispensable. Pour ses détracteurs, un symbole d’abus de pouvoir.

Le débat dépasse l’immigration : il touche aux libertés civiles, au fédéralisme et au rôle de la force dans une démocratie.

Alors que les tensions persistent à Minneapolis et ailleurs, la question reste : l’ICE peut-elle encore se réformer, ou est-elle définitivement politisée ?

THE TRUMP ICE DEATH SQUAD is… – ripping 5 year-olds from schools

– stealing 2 year-olds from daycare

– murdering nurses in the streets

– blowing women’s brains out in their cars

– blinding American citizens with rubber bullets

– blowing women’s fingers off because they speak… pic.twitter.com/tIQHsZhxAj — Morgan J. Freeman (@mjfree) January 26, 2026

This photo captures the moment that ICE became murderous, unlawful killers who answers to no one but Donald Trump. Don’t let the importance of this image fade from your conscience! A line was drawn that cannot be erased. Silence is acceptance. I will not be silent! Will you? 🤔 pic.twitter.com/cM7IQ2XWXO — Damaan, AKA ‘Philly’s Finest!’ (@Damaan4u33) January 25, 2026