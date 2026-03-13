Moyen-Orient : premier mort Français, l’engrenage de la guerre s’étend

Arnaud Frion, 42 ans, adjudant-chef, est le premier soldat français à tomber dans cette guerre qui n’est pas la nôtre. Il ne sera peut-être pas le dernier.

Dans la nuit du 12 au 13 mars, Emmanuel Macron a annoncé la mort du premier militaire français depuis le déclenchement du conflit il y a deux semaines. L’adjudant-chef Arnaud Frion, 42 ans, originaire du 7e bataillon de chasseurs alpins de Varces-Allières-et-Risset (Isère), a été tué par un drone Shahed sur la base kurde de Mala Qara, dans la région d’Erbil au Kurdistan irakien. Plusieurs soldats français ont également été blessés dans l’attaque.

Le chef de l’État a tenu à souligner que ce militaire agissait « dans le strict cadre de la lutte contre le terrorisme », en référence à la coalition internationale anti-Daech présente en Irak depuis 2015. « La guerre en Iran ne saurait justifier de telles attaques », a-t-il déclaré, refusant tout amalgame entre l’engagement antiterroriste de longue date et le conflit en cours.

Ce conflit a été déclenché le 28 février par des frappes américaines et israéliennes contre le régime des mollahs à Téhéran — une escalade majeure dont les répercussions se font désormais sentir jusqu’aux contingents occidentaux présents en Irak.

Ashab al-Kahf : l’ombre iranienne derrière l’attaque

Sans revendiquer directement l’attentat, le groupe armé irakien pro-iranien Ashab al-Kahf a publié un communiqué menaçant sur Telegram, annonçant que « tous les intérêts français en Irak et dans la région seront sous le feu de nos attaques ». Il exhortait également les forces de sécurité à rester à plus de 500 mètres d’une base à Kirkouk où seraient présents des militaires français. Ce changement de cible est directement lié, selon le groupe, au déploiement du porte-avions Charles de Gaulle dans le Golfe.

Fondé en août 2019, Ashab al-Kahf — dont le nom signifie littéralement « Les gens de la grotte », en référence au mythe religieux des Sept Dormants d’Éphèse — est une émanation des milices chiites pro-iraniennes intégrées aux forces armées irakiennes. Connu pour sa radicalité et son opposition affichée aux États-Unis et à Israël, le groupe a notamment revendiqué le meurtre d’un ressortissant américain à Bagdad en représailles à l’élimination du général Qassem Soleimani en janvier 2020.

Pour David Rigoulet-Roze, chercheur à l’Institut français d’analyse stratégique, ce groupe appartient à la « nébuleuse de l’Axe de résistance islamique en Irak », ces milices pro-iraniennes issues des forces de mobilisation populaire (Hachd al-Chaabi) que les Gardiens de la révolution peuvent mobiliser à volonté, « en Irak, voire au-delà ». Signe de cette montée en puissance, le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a publiquement remercié « l’ensemble de ces mandataires » dans un discours télévisé, saluant leurs combattants au Yémen, au Liban et en Irak.

L' »Axe de la résistance » : une renaissance inattendue

Cet « Axe de la résistance » — alliance informelle conçue par Téhéran après la guerre Iran-Irak des années 1980 en réponse à l' »Axe du mal » de George W. Bush — avait été jugé moribond depuis la guerre des douze jours, livrée contre l’Iran en juin dernier. Il réunit pourtant toujours une mosaïque de forces : du Hamas et du Jihad islamique palestinien au Hezbollah libanais, en passant par les Houthis du Yémen et des dizaines de milices irakiennes. Au total, l’Irak abrite quelque 80 organisations miliciennes chiites, représentant environ 235 000 combattants répondant directement aux ordres du guide suprême iranien.

Sa force réside précisément dans sa structure décentralisée : une alliance sans chaîne de commandement formelle, difficile à décapiter, capable de frapper simultanément sur plusieurs théâtres — perturbation du trafic en mer Rouge par les Houthis, tirs de roquettes depuis le Liban, attaques de drones en Irak.

La stratégie iranienne de l’embrasement

La mort du soldat Frion n’est pas un incident isolé. En seulement 24 heures, la région autonome du Kurdistan irakien a été ciblée par plus de 35 attaques par drone ou missile, selon le chef de cabinet du Premier ministre kurde. Une base italienne a également été visée jeudi, sans faire de victimes. En parallèle, la coalition américano-israélienne a procédé à des frappes aériennes contre plusieurs bases de milices pro-iraniennes dans le Nord irakien.

Cette escalade révèle la stratégie de Téhéran : incapable d’assumer une confrontation militaire directe avec les États-Unis et Israël, l’Iran entend multiplier les points de friction et élargir géographiquement le conflit, en impliquant des nations tierces — dont la France. En ciblant méthodiquement les intérêts occidentaux dans le Golfe et au-delà, le régime des mollahs mise sur l’usure et l’embourbement de ses adversaires.

Paris, qui avait jusqu’ici mis en avant le « rôle défensif » de son dispositif — frégates et porte-hélicoptères amphibies — se trouve désormais face à un choix stratégique difficile : assumer une présence militaire accrue au risque d’en payer un prix humain croissant, ou réviser sa posture dans une région où la guerre change de visage de jour en jour.

C’est avec une profonde tristesse que le 7e Bataillon de chasseurs alpins vous partage le décès de l’adjudant-chef Arnaud Frion, mort pour la France dans l’accomplissement de sa mission le 12 mars 2026 en Irak. pic.twitter.com/5x4VhY3aZj — 7e bataillon de chasseurs alpins (@7e_bca) March 13, 2026