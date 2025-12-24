Trois signes qui indiquent qu’il faut changer un pneu de voiture

L’état des pneus a une incidence sur la tenue de route et la distance de freinage. Il conditionne par conséquent votre sécurité et celle des autres usagers. Voici trois signes indiquant la nécessité de changer les pneus de votre voiture.

Lorsque le témoin d’usure est atteint

Les pneus possèdent des témoins d’usure. Situés entre les rainures, ils indiquent la limite minimale légale, fixée à 1,6 millimètre en hauteur. Lorsque ce repère est atteint, le pneu ne garantit plus une évacuation correcte de l’eau. Le risque d’aquaplaning augmente, même à vitesse modérée. Attendre avant de changer un pneu de voiture usé vous met en danger et vous expose à une amende en cas de contrôle routier.

En cas de perte d’adhérence notable

Des pneus bons à changer se traduisent par une perte d’adhérence sur chaussée mouillée ou dans les virages, mais aussi par une distance de freinage allongée. Un rendez-vous chez le garagiste, comme l’un des 2 300 indépendants multimarques du réseau AD, vous indiquera si le problème vient d’un souci de pression, de parallélisme ou si un remplacement s’impose.

Quand le pneu est trop vieux

Même si le véhicule ne roule pas ou presque pas, les pneus vieillissent. Plus concrètement, la gomme sèche, se craquelle et perd en souplesse. Le pneu perd alors de l’adhérence et peut même éclater soudainement. Pour éviter ces risques, les constructeurs recommandent un remplacement systématique après dix ans. Cela fait partie de l’entretien indispensable de votre voiture, même si elle roule très peu.

Combien ça coûte de changer un pneu ?

Le coût d’un pneu varie selon la marque et le type de véhicule. Il peut aller de quelques dizaines d’euros pour les modèles économiques à plusieurs centaines d’euros pour les modèles haut de gamme sur un SUV ou un 4×4. À cela s’ajoute le prix de la pose et du parallélisme. Sans oublier que les pneus se changent généralement par paire pour éviter tout déséquilibre.