Livret A : toujours la meilleure épargne de précaution en 2025 ?

Pilier incontournable de l’épargne des particuliers, le livret A reste une valeur refuge pour de nombreux foyers. Pas moins de huit Français sur dix détiennent ce livret réglementé par l’État. Le choix, pour autant, est-il toujours pertinent en 2025 ?

La rentabilité du livret A

Tous les établissements bancaires proposent l’ouverture d’un livret A, dans la limite d’un compte par personne. La souscription auprès d’une banque 100 % en ligne est également une possibilité. Depuis le 1ᵉʳ février 2025, le produit d’épargne affiche un taux d’intérêt de 2,4 %, contre 3 % pendant les deux années précédentes. La révision à la baisse est due à la modération du taux d’inflation au cours de la période la plus récente.

La fiabilité d’un produit réglementé

Les épargnants fidèles au livret A apprécient ses modalités de fonctionnement. L’État fixe le taux d’intérêt et garantit la rémunération. Les gains sont entièrement exonérés d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales. Ils sont calculés toutes les deux semaines, le 1ᵉʳ et le 16 du mois. Le livret possède un plafond fixé à 22 950 euros. Les souscripteurs de ce compte se voient rétribués en fin d’année, au prorata du capital déposé sur leur livret d’épargne.

Une épargne qui reste disponible

Les fonds placés sur un livret d’épargne constituent une réserve utilisable à tout moment sans justification. Parmi les autres propositions des banques, les particuliers peuvent se tourner vers un LDDS, livret de développement durable et solidaire. Le livret d’épargne populaire (LEP), destiné aux particuliers à faibles revenus, est également compatible avec la détention d’un livret A et d’un LDDS. Dans tous les cas, un retrait de fonds par un mineur requiert l’accord du tuteur légal.

En 2025, le livret A reste une épargne de précaution prisée : sans risque, liquide, défiscalisée… Son rendement réel, toutefois, pâtit encore de l’inflation. N’hésitez pas à diversifier vos sources de placement !