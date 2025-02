Le naufrage de la France : Pourquoi? Comment?

C’est un livre qui bouscule les idées reçues et qui interroge. Dans « L’abandon français » de Jean-Loup Izambert et Claude janvier, les auteurs se demandent : Comment en sommes-nous arrivés là ? »

Qu’y a-t-il de commun entre le pillage de nos entreprises, la disparition de la langue française, la fabrique et le marché des enfants, la nouvelle malbouffe et le flicage quotidien de votre vie? « Toutes les catégories de la population française sont aujourd’hui les cibles directes ou indirectes de l’action d’influence des États-Unis pour défendre leur propre intérêt » alerte l’École de guerre économique de Paris.

Tout ce qui fait « une certaine idée de la France » doit disparaître !

Dans leur nouvelle enquête préfacée par Jean-Luc Pujo, président-fondateur des cercles Penser la France, les deux auteurs interpellent les lecteurs.

Les auteurs

Jean-Loup Izambert : Journaliste professionnel exerce en indépendant depuis 1990 l’investigation à long terme sur des sujets d’actualité. Spécialisé sur les secteurs de la grande finance, de l’économie et de la politique, plusieurs de ses ouvrages mettant en cause des personnalités et des institutions ont défrayé la chronique.

Claude Janvier : Écrivain, essayiste, auteur d’ouvrages sur les relations entre la politique et la grande finance. Connu pour ses « coups de gueule », il intervient sur de nombreux médias libres, anime l’émission Libre parole sur TV ADP et est partenaire de nombreux blogs et sites d’information.

Sommaire

Chapitre 1- Ne m’appelez plus jamais France…

Lors des élections européennes du 9 juin 2024 puis législatives des 30 juin et 7 juillet un peu plus de 25 millions de Français ont voté pour des politiciens de gauche et de droite sans voir qu’ils sont tous responsables de la même politique qui plonge la France dans la crise et la guerre. Ignorants, désinformés et inconscients du danger, ils ont livré la France à l’Etat « européen ». Un pays de résistants ?

Chapitre 2- Opération Overlord, l’invasion

En pleine Seconde Guerre mondiale, les représentants de Washington rencontrent leurs homologues de la dictature pétainiste. Exhumation d’une page d’Histoire falsifiée et enterrée.

Chapitre 3 – L’Europe des Etats-Unis

Années 1950 : S’inspirant de l’« Espace économique global européen » du IIIᵉ Reich pour préparer « les États-Unis d’Europe », les dirigeants impérialistes de Washington organisent le futur État « européen » supranational. Objectif : normaliser les Français aux normes politiques, économiques, sociales et culturelles des États-Unis.

Chapitre 4- Votez pour qui vous voudrez, les Gopé décident pour vous

Tout ce qui fait l’essentiel de la France — sa langue, sa culture, ses lois, son budget, son économie – est réglementé par les hauts fonctionnaires de l’Union européenne. La Commission européenne sélectionne les règlements, le Parlement français les met en forme.

Chapitre 5- Les exécuteurs réglementaires

Que reste-t-il de droit français alors qu’une direction du ministère des Affaires étrangères et européennes travaille à mouler la France dans la mondialisation financière et que le Parlement européen décide de passer outre le suffrage universel ?

Chapitre 6- Guerre au français

« Une langue disparaît, toute une histoire disparaît avec elle » nous alerte le philosophe Georges Gastaud. D’où vient cette violence qui, petit à petit, sournoisement, sans bruit, nous prive par habitudes de notre langue ?

Il y a 15 chapitres au total qui expliquent pourquoi et comment nous en sommes arrivés là ! C’est-à-dire l’effondrement progressif de ce qui faisait la France.

« L’abandon français » de Jean-Loup Izambert et Claude Janvier, éditions Jean-Cyrille Godefroy- 320 pages. 22 euros.