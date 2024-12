Nancy : Présentation du futur CHRU

Ce vendredi 20 décembre 2024 marque la signature du marché de maîtrise d’œuvre du projet du futur CHRU de Nancy avec l’agence d’architecture Michel Beauvais Associés, lauréate du concours.

Le projet du nouveau CHRU de Nancy regroupera sur le site de Brabois, les activités du CHRU réparties aujourd’hui sur 7 sites de la métropole du Grand Nancy. Cette opération d’envergure représentera un budget de 754 M€ HT hors équipement pour une superficie d’environ 144 000 m2. Depuis l’été, les chantiers sur le site des hôpitaux de Brabois ont démarré. Une dizaine d’opérations préalables

(voiries et réseaux, parking, chaufferie, constructions neuves, rénovations, déconstructions) se dérouleront jusque fin 2026. Ces opérations visent à réorganiser les flux techniques, logistiques et énergétiques et à dégager les surfaces des futures constructions. Le pôle énergie et la chaufferie seront les premiers bâtiments à sortir de terre en 2025. De nouveaux appels à projets sont d’ores et déjà engagés pour la construction d’une pharmacie et d’un parking silo de 500 places.

Le concours de maîtrise d’œuvre du futur CHRU

En 2024, 240 professionnels du CHRU de Nancy répartis en 14 commissions techniques se sont réunis pour étudier les projets des 4 équipes retenues à concourir de manière anonyme. 40 journées de travail ont été nécessaires pour analyser, échanger et débattre de la pertinence des offres présentées. En septembre, le jury a ainsi pu classer les projets et déclarer lauréate l’agence d’architecture Michel Beauvais Associés (MBA). Une phase de négociation s’est alors amorcée pour optimiser les demandes exprimées par les différents groupes de travail. Elle aboutit ce vendredi 20 décembre 2024 à la signature du marché de maîtrise d’œuvre et au démarrage des études de mise au point.

L’influence de la crise sanitaire 2020

La récente crise sanitaire a rappelé la nécessité d’adapter nos modes de vies et notre environnement à des situations inédites par leur gravité et leur ampleur. Il en est de même pour les bâtiments hospitaliers qui sont désormais contraints de répondre à de nouvelles urgences et à des objectifs d’évolutivité et de réversibilité. L’aménagement de plateaux neutres et libérés au sein des hôpitaux améliore la flexibilité, la simplicité des espaces et la pérennité du bâtiment dans leurs destinations.

Une nouvelle centralité en faveur d’un projet à grande échelle

À l’horizon 2030, le site de Brabois se transformera en nouveau CHRU de Nancy, nouveau site de référence de la région Grand Est. Cette opération de grande envergure s’inscrit dans la reconfiguration d’un site existant et promet d’être exceptionnelle par son échelle et ses objectifs d’évolutivité, de compacité et d’optimisation des flux. Inscrit dans une dynamique de maintien des activités en site occupé, le projet retenu adopte le principe d’une centralité affirmée par la construction d’un vaste îlot composé de trois bâtiments distincts destinés aux activités MCO.

Connecté à l’Institut Louis Mathieu et au Bâtiment Philippe Canton, « l’îlot central » constitue une pièce essentielle du redéploiement du nouvel hôpital. Pierre angulaire du projet, cette centralité assure pour l’ensemble du site accessibilité, connexions et mutualisation des espaces grâce au grand hall partagé, à la confluence de trois plots. Ce nouveau cadre est appelé à transformer la relation entre personnel soignant et patients pour le meilleur confort de tous. Il participera également au renouvellement de l’image hospitalière avec la construction d’un vaste ensemble s’inscrivant dans la trame du bâti existant dans une situation mêlant insularité et proximité.

Nouvelle centralité et polybloc organisé autour d’un cœur d’îlot

Ce principe de centralité guidera la composition d’ensemble pour former un grand ensemble polybloc de 5 unités associant 3 nouveaux plots aux 2 existants. L’ensemble sera relié par une rue structurante permettant l’accès à tous les services d’urgence. Dans une volonté d’accroche urbaine et paysagère, un vaste parvis végétalisé participera à la scénographie du nouvel l’îlot central. Ce dernier marque le point de départ d’un vaste projet d’aménagement en interface avec le campus universitaire. Étape majeure dans le process de redéploiement engagé, l’opération s’inscrit dans la reconfiguration quasi-totale de l’espace hospitalier avec la mise en œuvre d’un large éventail d’opérations : tout le secteur logistique est restructuré, les infrastructures remaniées ou complétées, les bâtiments désaffectés accueillent de nouvelles vocations, le foncier libéré reçoit de nouveaux aménagements.

L’architecture et le concept de parcours

Le projet s’inscrit dans un contexte spécifique introduit par le regroupement des activités MCO, les proximités fonctionnelles et les besoins d’interconnexions.

Une caractéristique essentielle de l’îlot central est l’intégration des trois portes d’entrée principales de la fonction hospitalière : urgences, accueil général et logistique.

L’approche proposée par les architectes consiste à relier étroitement les flux et la spatialité, en considérant l’architecture comme un médiateur et un guide. Elle s’appuie sur les notions de parcours, d’usages et d’optimisation des flux.

Le parti architectural du projet s’appuie sur l’idée d’une centralité exprimée par le positionnement d’une entrée unique en cœur d’îlot facilitée par l’emplacement d’un parvis captant directement les flux piétons concentrés au Nord et les orientant directement vers le grand hall partagé.

Une architecture bioclimatique

La conception bioclimatique du bâtiment permet d’atteindre un niveau de sobriété énergétique compatible avec les performances globales recherchées selon 4 objectifs cible :

La compacité du bâtiment : création d’une nouvelle centralité avec trois bâtiments reliés par un grand hall partagé offrant une optimisation des surfaces tout en assurant les liaisons fonctionnelles avec un minimum de distance à parcourir et un accès à la lumière naturelle.

: création d’une nouvelle centralité avec trois bâtiments reliés par un grand hall partagé offrant une optimisation des surfaces tout en assurant les liaisons fonctionnelles avec un minimum de distance à parcourir et un accès à la lumière naturelle. Une performance thermique optimale obtenue par la qualité des enveloppes réduisant drastiquement le besoin de chauffage l’hiver sans augmenter le besoin de refroidissement l’été.

obtenue par la qualité des enveloppes réduisant drastiquement le besoin de chauffage l’hiver sans augmenter le besoin de refroidissement l’été. Une conception technique des façades et une performance des protections solaires grâce à des brises soleil mobiles et un vitrage à contrôle solaire.

grâce à des brises soleil mobiles et un vitrage à contrôle solaire. Un large accès à la lumière naturelle : l’organisationdes trois bâtiments autour des patios favorise l’apport en lumière naturelle et garantit un confort d’usage tout en permettant de réduire la consommation énergétique.

Une identité architecturale forte

La réponse globale proposée par l’agence MBA apporte une réponse fonctionnelle rationnelle et pertinente au regard des exigences du programme. Elle propose par ailleurs une identité architecturale forte qui revisite l’image du site hospitalier par le choix d’un ordonnancement simple et rigoureux qui exprime la cohérence des activités au sein de l’îlot central. Le projet s’appuie également sur le concept de parcours par la création de lieux signifiants et symboliques venant nourrir l’urbanité de l’hôpital et son quartier de ville. Enfin, la qualité de la prise en charge des patients et les conditions d’exercice du personnel soignant ont été les guides de la conception du projet tout en sauvegardant la cohérence entre les contraintes propres au site et le maintien de l’activité respectant ainsi une définition anticipée du projet global.

Composition du jury du concours d’architecte

Président du jury : Mathieu Klein, Président du conseil de surveillance, CHRU de Nancy, Président, Métropole du Grand Nancy, Vice-président du jury : Arnaud Vanneste, Directeur général, CHRU de Nancy, Membres du jury : Pr Marc Debouverie, Président de la Commission Médicale d’Établissement, CHRU de Nancy, Pr Marc Braun, ancien Doyen de la Faculté de Médecine, Maïeutique et métiers de la Santé, Université de Lorraine, Pr François Sirveaux, Chef du Pôle Lorrain de Chirurgie de l’Appareil Locomoteur, CHRU de Nancy Dr Lionel Nace, chef du pôle urgences, réanimation médicale, CHRU de Nancy Sylvie Gamel, Directrice générale adjointe, CHRU de Nancy, Catherine Müller, Coordinatrice générale des soins, CHRU de Nancy Stéphane Maire, Représentant du personnel, CHRU de Nancy, Jean Perrin, Représentant des usagers, CHRU de Nancy, Patrice Donati, Maire de Vandœuvre-lès-Nancy, Filipe Pinho, Président de la Communauté de Communes de Moselle-et-Madon

Calendrier

Opérations terminées

Bases vie des chantiers : création d’une plateforme

Hélistation : réhabilitation de la plateforme

Opérations en cours

Voirie chantier

Galeries et réseaux techniques

Boucle électrique haute tension

Ex bâtiment ALTIR : extension et rénovation pour accueillir les ateliers techniques

Bâtiment énergies : construction neuve

Chaufferie gaz : construction neuve

Opérations en études pour démarrage en 2025

Anciens logements de fonction : déconstruction

Magasin : extension pour accueillir les équipes garage, espaces verts et déchets

Institut médico-légal : extension et rénovation

Zone d’intérêt commun : création pour parking aérien et bassin de rétention

Opérations en études pour démarrage en 2026

Pharmacie à usage intérieur : construction neuve • Parking silo 500 places : construction neuve

Ateliers, archives, CAMS, espaces garages, jardins, chaufferie chaleur gaz : déconstruction

Glossaire

BPC : Bâtiment Philippe Canton

BFME : Bâtiment Femme-Mère-Enfant

BMT : Bâtiment Médico Technique

CHRU : Centre Hospitalier Régional Universitaire

IGH : Immeuble Grande Hauteur

ILM : Institut Louis Mathieu

NBH : Nouveau Bâtiment des Hospitalisations

MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique

Fiche projet

Programme

Construction des bâtiments MCO

(NBH, BFME, BMT)

Maîtrise d’ouvrage

Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy

1147 lits et places

144 000 m² SDO

Montant 410 M€ HT

Procédure

Loi MOP

Construction en site occupé

Équipe de maîtrise d’œuvre

MBA, mandataire du groupement

MBA + BMT Associés, architectes co-traitants

Artelia, BET TCE

Oasiis, BET HQE

Économie 80, économiste

Sous-traitants :

Claire Planson, ingénieur biomédical

Pr Vincent Compère, médecin-réanimateur

ENT ID, signalétique

SICC, CSSI

Gantha, acoustique

Adopale, logistique

Concours 2024

Livraison 2030

CHRU Nancy : vue d’ensembleCopyright

© Architecture Michel Beauvais Associés, 2024