Énorme succès de Frontaliers Grand Est

Le centre de ressources des Frontaliers a reçu plus de 800.000 visites en 2023, et plus de 3,7 millions de personnes ont été touchées par les posts Facebook comme en témoigne le rapport d’activités 2023.

C’est un indéniable succès pour Frontaliers Grand Est, le centre de ressources destiné aux quelque 300.000 travailleurs frontaliers de la Grande Région et de la région Grand Est. #Allemagne #Belgique #France #Frontalier #Luxembourg #Suisse

L’année 2023 a été marquée par une croissance significative de la demande et des chiffres exceptionnels, propulsés par la transformation digitale et par le travail d’une équipe de juristes de sept personnes.

Grâce à quoi, le centre de ressources a pu offrir un service de qualité aux frontaliers de toutes les frontières de la région Grand Est.

Quelques chiffres clés