Nancy : Nouvelle manif de soutien à Gaza

L’Association France-Palestine Solidarité (AFPS) Lorraine-sud appelle à une nouvelle manifestation, ce samedi 4 mai 2024. Rassemblement à 14 h 30 place Maginot à Nancy.

Alors que de nombreuses universités se mobilisent, aux Etats-Unis et en France, pour soutenir la cause palestinienne et appeler à un cessez-le-feu, l’Association France-Palestine Solidarité de Lorraine Sud organise une manifestation dans les rues de Nancy, ce samedi 4 mai 2024 à partie de 14 H 30.

Une attaque sur Rafah

Dans un communiqué, l’AFPS rappelle que « depuis plus de 200 jours, un génocide perpétré par Israël est en cours à Gaza. Prenant prétexte d’éliminer le Hamas après les crimes commis le 7 octobre 2023, Israël veut parachever le nettoyage ethnique et faire disparaître, par les armes et la destruction, la question palestinienne.

Après avoir rasé les principales villes du nord de la bande de Gaza, Israël s’apprête à lancer l’attaque sur Rafah, dans le sud, où sont massés un million de déplacés. »

34.000 morts

L’Association France-Palestine Solidarité de Lorraine-sud demande à ceux qui participeront à cette manifestation de « venir habillé en noir ou en couleur sombre pour exprimer sa tristesse et son deuil devant les 34 000 morts, 77 000 blessés et 15 000 disparus.

Les manifestants symboliseront ces morts en se couchant au sol à plusieurs reprises sur le parcours.

La manifestation se terminera par un concert de casseroles sous les fenêtres de la Préfecture, afin de se faire entendre pour briser le silence complice de nos gouvernants et qu’ils interviennent. »