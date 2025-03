Nancy : Nouvelle manif de soutien à la Palestine

Bien que l’ONU alerte régulièrement sur la situation inhumaine à Gaza, Israël poursuit ses attaques contre les populations civiles. France Palestine Solidarité et plusieurs associations se mobilisent, samedi à 16 heures, place Maginot.

« Un mépris total de la vie et de la dignité humaines », selon l’ONU

« Les frappes israéliennes meurtrières sur des zones densément peuplées à Gaza ‘’s’apparentent’’ à des crimes d’atrocité, ont estimé vendredi des agences de l’ONU, pour qui la situation actuelle dans l’enclave est pire qu’avant l’entrée en vigueur du cessez-le-feu. »

L’ONU précise : « Cela fait dix jours que nous assistons, parce que l’ONU reste sur le terrain à Gaza, à un mépris total de la vie et de la dignité humaines. Les actes de guerre auxquels nous assistons portent la marque de crimes atroces (…) a indiqué M. Laerke, porte-parole de l’OCHA (Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires). En précisant que des centaines d’enfants et d’autres civils avaient trouvé la mort dans des frappes aériennes israéliennes sur des zones densément peuplées. « Les hôpitaux sont à nouveau des champs de bataille. Les patients sont tués dans leur lit, les ambulances sont la cible de tirs et les premiers intervenants sont tués », a-t-il dit.

Le massacre des Palestiniens? Tout le monde s’en fout

Le ministère de la Santé annonce 850 morts depuis la reprise des bombardements israéliens. 850 morts en dix jours ! Et la communauté internationale détourne le regard. Israël, avec l’appui de Donald Trump, poursuit donc le massacre en toute impunité.

C’est pour apporter son soutien au peuple palestinien que l’association France Palestine Solidarité de Lorraine sud, avec le soutien de huit autres associations, syndicats et partis politiques, organise une nouvelle manifestation, ce samedi 29 mars 2025 à 16 heures place Maginot.

FPS Lorraine sud demande : « L’arrêt des bombardements à Gaza et un cessez-le-feu immédiat. La libération des otages israéliens et de tous les prisonniers politiques palestiniens. L’évacuation des territoires occupés illégalement et le respect du droit international. La reconnaissance de l’état de Palestine par la France. L’égalité des droits contre le racisme et l’antisémitisme. »