Le Jeûne et la bonne santé humaine

Comprendre l’importance du jeûne va au-delà des pratiques religieuses ou culturelles : il est apparu comme une pierre angulaire potentielle pour l’optimisation de la santé humaine.

Par Hervé Pietra, Ziad Fajloun & Jean-Marc Sabatier

Le jeûne est une pratique ancestrale observée dans diverses cultures et religions. Il consiste à s’abstenir volontairement de manger et/ou de boire pendant une période déterminée. Cette privation intentionnelle a intrigué les scientifiques. Les études révèlent que le jeûne peut déclencher une série d’adaptations dans notre corps qui vont au-delà de la simple restriction calorique, et influencent aussi toute une série de processus et de mécanismes physiologiques. Ces mécanismes comprennent l’autophagie cellulaire, la régulation hormonale, la dynamique mitochondriale et la reprogrammation métabolique.

Efficace dans la gestion de divers troubles

Le jeûne a une capacité d’améliorer d’abord la fonction des mitochondries cellulaires qui sont les centres énergétiques de notre corps. Cette capacité se concrétise dans la réparation cellulaire et la régulation de l’homéostasie interne de notre organisme. En outre, le jeûne s’est avéré efficace dans la gestion de divers troubles métaboliques, tels que l’obésité, le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires.

Différents types de jeûne

Les raisons qui motivent les gens à adopter cet acte vont de l’obésité jusqu’aux graves problèmes de santé, tout en passant par les croyances spirituelles.

Le jeûne religieux chrétien

Ce type de jeûne consiste en une période d’abstinence de toute nourriture. Toutefois, la période de repas interdit également la consommation de certains aliments tels que les produits laitiers, les œufs, la viande, le poisson, l’alcool et, dans certaines cultures, l’huile d’olive. Ce végétarisme périodique rappelle le régime méditerranéen, riche en légumineuses, noix, légumes, olives et fruits de mer (9-11). Selon la Bible, le jeûne tout au long de l’année est divisé en 3 périodes principales : l’Avent : 40 jours avant Noël ; le Grand Carême et la Semaine Sainte : 48 jours avant Pâques ; et le jeûne de l’Assomption ou de la Dormition : 15 premiers jours du mois d’Août.

Bien que ce type de jeûne soit suivi principalement pour des fins spirituelles, il pourrait potentiellement offrir de nombreuses améliorations physiques bénéfiques, qui n’ont malheureusement pas fait l’objet d’analyses approfondies en termes des recherches scientifiques.

Le jeûne du Ramadan

Ce type de jeûne a lieu pendant le mois sacré du Ramadan, le neuvième mois du calendrier lunaire, et relève de la plus large catégorie de jeûne intermittent (JI). Les personnes qui choisissent de faire le jeûne du Ramadan s’abstiennent de manger et de boire de l’aube au crépuscule. La durée du jeûne du Ramadan varie d’un jour à l’autre et d’un pays à l’autre, en fonction des heures de coucher et de lever du soleil, mais elle s’étend généralement sur 15 heures par jour. Chaque jour, les individus prennent le Suhur qui est le repas de l’aube précédant une longue journée de jeûne, et rompent leur jeûne avec l’Iftar qui commence exactement au coucher du soleil.

Le jeûne d’un jour sur deux ou jeûne alterné

Ce jeûne est nommé « alterné » en raison de la méthode qui consiste à alterner les jours de jeûne et les jours d’alimentation. Pendant les jours de jeûne qui durent 24 heures, les gens ne consomment que 25 % de leurs besoins caloriques de la journée, tandis que les jours d’alimentation qui durent également 24 heures, ils sont autorisés à manger suffisamment pour satisfaire leur appétit (17). Ainsi, les personnes qui adhèrent à ce protocole jeûnent 3-4 jours par semaine et mangent librement les 3-4 jours restants (18).

De nombreux effets positifs sont obtenus en suivant ce régime de jeûne alterné. Le plus important est une diminution du poids corporel et de l’obésité. Ainsi, une perte de poids et une amélioration du profil lipidique (cholestérol, LDL) sont remarquablement observées en adhérant à ce plan de jeûne pendant 4 mois ou plus. En fait, ce type de jeûne alterné a fait ses preuves bénéfiques chez de nombreuses personnes qui ont pu suivre ce protocole sans avoir déclenché de symptômes de troubles alimentaires tels que la dépression, l’hyperphagie, la peur de l’obésité, la perte de contrôle, l’alimentation émotionnelle et les fringales.

Le jeûne prolongé

Ce jeûne se caractérise par une période d’arrêt d’alimentation de plus de 24 heures, d’où le nom de « jeûne prolongé ». Cette phase peut durer de 48 à 120 heures, mais les phases doivent être séparées par au moins une semaine d’alimentation normale. Aucun aliment spécifique n’est interdit, mais les personnes adoptant ce jeûne ne peuvent boire que de l’eau pendant leur abstinence alimentaire. Le jeûne prolongé peut s’avérer très difficile pour une majorité de personnes et peut même entraîner des effets négatifs, tels qu’une aggravation de la malnutrition, si elle est déjà présente, et son effet encore indécis sur la sécrétion d’insuline, où certaines études le jugent nuisible, tandis que d’autres le soutiennent comme étant bénéfique.

Le jeûne modifié d’un jour sur deux

Ce régime modifié peut être appliqué de différentes manières, mais la plupart des sources s’accordent à dire qu’il suit la règle 5 : 2, ce qui signifie que le jeûne a lieu deux jours de la semaine, non consécutifs, tandis que les cinq autres jours sont des jours de libre consommation où aucune restriction alimentaire n’a lieu. Une autre règle est l’absence de jeûne complet ; à la place, il est recommandé de diminuer fortement les calories, pour atteindre un apport de 25 à 50 % des calories habituellement recommandées, c’est-à-dire 500 kcal/jour pour les femmes et 600 kcal/jour pour les hommes. La consommation de ces calories peut être répartie sur trois petits repas (distribution élargie) ou deux repas plus importants.

Effet du jeûne sur l’obésité et le diabète

L’obésité est l’un des facteurs de risque très bien connus pour le développement du diabète de type 2. De nombreux mécanismes peuvent participer au développement de la résistance à l’insuline chez les patients obèses tels que l’inflammation chronique systémique et l’accumulation ectopique de lipides.

Les patients obèses souffrant de diabète ont trouvé dans le jeûne une alternative prometteuse et une option de traitement non médicamenteux pour le diabète sucré de type 2 (DT2) qui est un trouble métabolique caractérisé par une hyperglycémie principalement due à une résistance à l’insuline. Il est intéressant de noter que le JI a aussi révélé ses effets bénéfiques au niveau de la régulation de la glycémie corporelle surtout chez les patients atteints de DT2 (49,50).

Effet du jeûne sur le système cardiovasculaire

Chaque année, environ 17,9 millions de personnes meurent de maladies cardiovasculaires (MCV) selon l’OMS. Les MCV sont un problème grave et doivent être maîtrisées en évitant tout facteur de risque qui augmente la probabilité de décès, comme le tabagisme, l’obésité, le manque d’activité physique, les troubles du métabolisme des lipides, l’hypertension, le diabète et une mauvaise alimentation, en plus des facteurs génétiques. L’une des stratégies les plus efficaces pour prévenir les événements cardiovasculaires est le changement de comportement. Un nombre remarquable d’études suggèrent que l’amélioration du régime alimentaire pourrait réduire de manière significative le risque de mourir d’une maladie cardiovasculaire. Le jeûne est de plus en plus populaire pour prévenir de nombreuses MCV. Le mois du Ramadan est un exemple de JI, et le jeûne pendant ce mois provoque un certain nombre de changements physiologiques qui aident l’organisme à maintenir une homéostasie métabolique saine.

Effet du jeûne sur le système rénine-angiotensine

Le système rénine-angiotensine (SRA) est un système physiologique vital qui régule la pression sanguine et l’équilibre des fluides dans l’organisme. Il joue un rôle crucial dans le maintien de l’homéostasie et est impliqué dans divers processus physiologiques.

En général, le blocage du SRA se fait par l’utilisation de médicaments tels que les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA) ou les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine (ARA), mais le jeûne s’est également avéré être un bloqueur de ce système.

Effet du jeûne sur le système immunitaire

Il a été démontré que le jeûne affecte le système immunitaire à plusieurs niveaux. Il a été démontré qu’il aide le système immunitaire à mieux fonctionner en réduisant l’inflammation et le stress oxydatif. La stratégie du JI s’est avérée réduire l’inflammation et a été prédite pour modifier positivement l’état inflammatoire. Cela a été prouvé par une étude précédente dans laquelle il a été démontré que le jeûne de l’aube au coucher du soleil (jeûne du Ramadan) améliorait la fonction du système immunitaire en réduisant l’inflammation chronique et le stress oxydatif, en améliorant le profil métabolique et en remodelant la flore intestinale.

D’autre part, il a été démontré que le jeûne du Ramadan augmentait le nombre de macrophages tout en diminuant les niveaux de bactéries dans l’organisme. En outre, l’étude a montré que le jeûne du Ramadan peut stimuler l’interféron-gamma (IFN-), qui active les systèmes antimicrobiens dans l’organisme.

Le jeûne est très prometteur pour réduire l’incidence et la gravité des maladies auto-immunes. La sclérose en plaques (SEP), qui touche 2,5 millions de personnes dans le monde, est une maladie inflammatoire démyélinisante du système nerveux central (SNC) caractérisée par différents degrés de lésions des axones et des neurones, apparemment causées par des processus auto-immuns.

Effet du jeûne sur le cancer

En 2020, 19,3 millions de personnes sont touchées par le cancer, entraînant la mort d’environ 10 millions de personnes dans le monde. De nouvelles recherches révèlent que le JI pourrait contribuer à la prévention et au traitement du cancer en augmentant l’efficacité et la tolérance des médicaments anticancéreux et en améliorant la qualité de vie des patients cancéreux grâce à divers mécanismes biologiques sous-jacents induits par le JI.

Le jeûne et la COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 (infection par le SRAS-CoV-2) qui a ravagé le monde a constitué une grave préoccupation sanitaire au cours des trois dernières années. Cette épidémie de COVID-19 a tué plus de 5 millions de personnes selon l’OMS. Le coronavirus responsable du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2) a suscité un grand intérêt en immunologie humaine et de nombreux vaccins ont été mis au point pour lutter contre la maladie. Malgré le déploiement des vaccins, il n’y a pas de fin en vue car le SARS-CoV-2 mute et devient de plus en plus virulent. Depuis le début de la pandémie, une variété de médicaments thérapeutiques a vu le jour, les traitements actuels incluant, mais sans s’y limiter, des antiviraux, des immunomodulateurs (par exemple, des corticostéroïdes), des anticoagulants et des inhibiteurs du complément, en plus de certaines mesures préventives comme le port d’un masque médical, la distanciation sociale, le lavage fréquent des mains, etc… Outre ces mesures de précaution, il a été suggéré de modifier le mode de vie pour renforcer le système immunitaire pendant la pandémie de COVID-19 en adoptant un régime alimentaire équilibré et en limitant la durée de l’alimentation.

Effet du jeûne sur le système nerveux

Comme nous l’avons mentionné précédemment, des études scientifiques ont mis en lumière les effets potentiels du jeûne sur différents systèmes biologiques de l’organisme, y compris le système nerveux. Le système nerveux est l’un des systèmes les plus importants et les plus vitaux du corps humain. Il s’agit d’un réseau complexe de cellules et de tissus qui contrôle et coordonne les fonctions corporelles. En explorant l’influence du jeûne sur le système nerveux, nous pouvons approfondir l’interaction fascinante entre la nutrition et les fonctions cérébrales.

De plus, des études menées sur des animaux montrent que le JI stimule la production de nouveaux neurones dans l’hippocampe, une zone du cerveau essentielle à la mémoire et à l’apprentissage. Le JI peut donc favoriser le développement et la consolidation de la mémoire, stimuler les fonctions cognitives et protéger contre les troubles neurodégénératifs.

Prochain article : Les autres avantages du jeûne