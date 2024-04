Le Jeûne et la bonne santé humaine (2/2)

Comprendre l’importance du jeûne va au-delà des pratiques religieuses ou culturelles : il est apparu comme une pierre angulaire potentielle pour l’optimisation de la santé humaine.

Par Hervé Pietra, Ziad Fajloun & Jean-Marc Sabatier

Les autres avantages du jeûne

Après avoir exploré les effets du jeûne sur divers systèmes et mécanismes physiologiques du corps humain tels que les systèmes cardiovasculaire, immunitaire, nerveux, le diabète, l’obésité et le cancer, il est maintenant évident que le jeûne influence de manière significative les processus physiologiques vitaux et prolonge de manière intéressante la durée de vie. Cependant, la relation complexe entre le jeûne et le corps humain s’étend au-delà des seuls systèmes et mécanismes. Pour obtenir une compréhension complète des implications plus larges du jeûne, il est impératif d’examiner les effets sur des systèmes distincts qui ont reçu moins d’attention, comme les maladies rénales, les changements génitaux et hormonaux.

Le jeûne et les fonctions rénales

En ce qui concerne les patients souffrant d’insuffisance rénale chronique (IRC), une étude a montré que les personnes souffrant d’IRC de grade 2 à 4 pouvaient jeûner pendant le Ramadan sans détérioration notable de leur fonction rénale, avec un niveau de sécurité satisfaisant et avec la consultation de leur médecin, mais il convient de mentionner qu’il y a une pénurie de littérature dans ce domaine et qu’il n’y a pas de lignes directrices pour aider les cliniciens à conseiller leurs patients sur les risques du jeûne du Ramadan sur leur fonction rénale. En plus d’une autre étude sur les calculs urinaires, en comparaison avec les mois sans jeûne, le jeûne du Ramadan n’augmente pas le risque d’avoir des calculs urinaires, en particulier lorsque la température n’est pas très élevée, car une température plus chaude pourrait augmenter la probabilité de déshydratation et une diminution du volume d’urine chez les patients, les exposant ainsi au développement de calculs urinaires.

Cependant, une recherche récente sur des expériences précliniques implique que des régimes alimentaires plus étroitement définis, y compris la restriction calorique et le JI, sont prometteurs pour ralentir la progression de la maladie chez les patients atteints de polykystose rénale autosomique dominante qui se caractérise par la croissance progressive de kystes rénaux, conduisant à la perte de néphrons fonctionnels, et les résultats des études cliniques humaines en cours sont attendus avec impatience.

La dysfonction érectile

Le jeûne s’est révélé être une stratégie nutritionnelle puissante pour limiter le stress oxydatif et le dysfonctionnement mitochondrial dans les lésions rénales aiguës précoces, ainsi que pour promouvoir une protection à long terme contre la fibrose en augmentant la protection antioxydante indépendamment du facteur 2 lié à NF-E2 (Nrf2), et en maintenant la morphologie et la fonction mitochondriales dans une étude expérimentale sur un modèle de rat publiée en mai 2019.

Une autre étude parlant de la même maladie a démontré que le jeûne réduit également l’inflammation et le stress du réticulum endoplasmique, ainsi que la régulation à la baisse des voies de signalisation mechanistic target of rapamycin (mTOR) et extracellular signal-regulated kinase 1/2 (ERK1/2) dans le rein fibrotique.

Favorise la reprogrammation métabolique

Considérant également l’importance du jeûne sur d’autres points, une étude publiée en 2020 par Liang et al. a rapporté que les patients suivant un régime biologique ou une alimentation sans gluten étaient beaucoup plus susceptibles de souffrir de dysfonction érectile (DE). Il s’agit donc de la première étude à suggérer qu’un régime biologique et un jeûne protègent contre la dysfonction érectile.

Ces résultats méritent donc d’être approfondis pour mieux comprendre et supposer que le JI est associé à une amélioration de la fonction érectile, et pour comprendre d’autres effets bénéfiques sur le système génital. Une autre recherche menée sur les interactions entre l’alimentation et le microbiome intestinal dans le cancer génital a montré que le jeûne contrôlé dans le temps (intermittent) favorise la reprogrammation métabolique et peut sensibiliser les cellules cancéreuses à la chimiothérapie en diminuant la signalisation de l’IGF-1, en augmentant les espèces réactives de l’oxygène et en provoquant des lésions de l’ADN.

Les effets sur les hormones reproductives

Les recherches sur les effets des interventions diététiques, telles que le jeûne, sur la réponse à la chimiothérapie et la composition du microbiome intestinal chez les patientes atteintes d’une tumeur génitale avancée sont hautement souhaitables et ont le potentiel de modifier radicalement et positivement les résultats de la pratique.

En ce qui concerne l’effet du JI sur les niveaux d’hormones reproductives, une étude a montré que le jeûne peut être une méthode utile pour traiter l’hyperandrogénie chez les femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) en améliorant la menstruation et la fertilité.

En plus de ces études, une autre a démontré que le jeûne de Ramadan a le potentiel d’avoir des avantages sur les patientes anovulatoires du SOPK en perdant du poids par la réduction de la graisse corporelle, en améliorant la menstruation, l’hyperandrogénie, la résistance à l’insuline et l’inflammation chronique. Le fait que le jeûne intermittent puisse modifier simultanément le niveau et la fréquence des sécrétions hormonales dans les rythmes circadiens hormonaux, les recommandations sur la question de savoir s’il faut ou non suivre un JI doivent prendre en considération les conséquences négatives potentielles par rapport aux conséquences bénéfiques associées aux conditions de santé individuelles.

Le jeûne et la fonction hépatique

Connaissant l’importance d’une bonne fonction hépatique, une étude réalisée en 2021 a montré que le JI déclenche des variations bénéfiques significatives, mais faibles (aspartate aminotransférase-AST, phosphatase alcaline-ALP, bilirubine-BLU) à moyennes (gamma-glutamyl transférase-GGT) sur les tests de la fonction hépatique (LFT), et pourrait fournir une défense temporaire et à court terme contre la maladie du foie gras chez les individus en bonne santé. En outre, la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) est un grave problème médical mondial, lié à des maladies métaboliques telles que l’obésité centrale, la dyslipidémie, l’hypertension, l’hyperglycémie et des anomalies persistantes dans les tests de la fonction hépatique. La prévention et la gestion de la maladie sont donc essentielles. Ebrahimi et al. ont mené une étude sur des individus souffrant de NAFLD afin d’étudier les effets du jeûne du Ramadan sur la fonction hépatique, l’indice d’adiposité viscérale (VAI) et l’indice d’athérogénicité du plasma (AIP). La recherche actuelle a rapporté que le jeûne du Ramadan améliorait la stéatose hépatique chez les patients souffrant de NAFLD, suggérant qu’il pourrait être efficace dans le traitement de la NAFLD.

Conclusion : les bénéfices du jeûne

Le jeûne a un impact significatif sur différents systèmes corporels, ce qui met en évidence ses avantages potentiels pour la santé et le bien-être en général. Plus précisément, en ce qui concerne le système cardiovasculaire, le jeûne semble promouvoir la santé cardiovasculaire en réduisant la pression artérielle, en améliorant les profils lipidiques et en renforçant la fonction cardiaque. En ce qui concerne le système nerveux, on a constaté que le jeûne améliorait les fonctions cérébrales, favorisait la neuroplasticité et protégeait potentiellement contre les maladies neurodégénératives. En outre, des preuves suggèrent que le jeûne peut moduler le système immunitaire, en améliorant les réponses immunitaires, en réduisant l’inflammation et en favorisant la régénération des cellules immunitaires.

Cancer, Covid-19, diabète, obésité…

En ce qui concerne le cancer, le jeûne a montré des effets prometteurs en complétant le traitement du cancer, en améliorant l’efficacité de la chimiothérapie, en réduisant les effets secondaires et en inhibant potentiellement la croissance de la tumeur par divers mécanismes.

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière les avantages potentiels du jeûne dans le renforcement du système immunitaire et l’amélioration de l’état de santé général, ce qui pourrait réduire la gravité des infections virales. En ce qui concerne le système rénine-angiotensine, on a observé que le jeûne régulait la tension artérielle, améliorait la fonction vasculaire et réduisait potentiellement le risque d’hypertension et de maladies cardiovasculaires.

Le jeûne est également prometteur dans la gestion du diabète et de l’obésité, car il peut améliorer la sensibilité à l’insuline, réguler la glycémie et favoriser la perte de poids. Enfin, l’autophagie, un processus d’auto-nettoyage cellulaire, est renforcée pendant les périodes de jeûne, ce qui peut contribuer au rajeunissement cellulaire, à l’élimination des molécules endommagées et, potentiellement, avoir des effets anti-âge. Cependant, des recherches supplémentaires sont encore nécessaires pour mieux comprendre les mécanismes spécifiques qui sous-tendent ces effets et pour optimiser les protocoles de jeûne pour diverses conditions de santé.